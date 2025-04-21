Президент России Владимир Путин подписал несколько законов: об ужесточении поступления в вуз после колледжа, о статусе ветерана для бойцов приграничных к СВО территорий и другие. Ранее он ратифицировал договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Один из законов, который подписал Путин, предусматривает присвоение статуса ветерана бойцам, которые участвуют в боевых действиях на приграничных территориях, не входящих в зону СВО. Его могут получить добровольцы, уволенные в запас военные, сотрудники Росгвардии или органов принудительного исполнения, прокуроры и так далее.

Согласно другому закону, также подписанному президентом, добровольцев, которые не менее полугода выполняли боевые задачи в рамках КТО или за пределами России, освободили от срочной службы и на два года — от призыва на военные сборы.

Этот же документ предусматривает, что призывников, которых не отправили к месту прохождения службы во время призывной кампании (весной или осенью), могут призвать в следующую без повторного прохождения комиссии, то есть решение будет действовать год.

До этого, если мужчина смог уклониться и его обнаружили уже после окончания призыва, то отправить в армию его не могли, поскольку призыв возможен только в установленный период, и медицинскую, а также призывную комиссию он проходил заново.

Еще один закон, который подписал глава государства, разрешает выпускникам колледжей поступать без сдачи ЕГЭ поступать в вузы только те на специальности в вузах, которые соответствуют изучаемой ранее специальности. Если же направление учебы в колледже и вузе не совпадает, поступающие будут обязаны сдавать ЕГЭ. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, Путин подписал закон, согласно которому зрелищные мероприятия должны проходить с соблюдением требований к антитеррористической защищенности используемых для них объектов или территорий. В ином случае проводить их нельзя. Организаторы должны заранее предупредить властей региона о том, где пройдет событие, его тематике, месте и времени проведения, собственнике объекта и планируемом количестве зрителей.

Глава государства также подписал закон, который устанавливает уголовное наказание за призывы к введению санкций, если они были совершены по заказу или из корыстных побуждений. Кроме того, закон определяет ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Закон также устанавливает ответственность за преследование российских государственных служащих или военных, если оно было организовано из корыстных побуждений или по заказу. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, усиливается уголовная ответственность за дискредитацию армии, если она была совершена из корыстных побуждений или по заказу. В случае таких преступлений будет применяться конфискация имущества.

Ранее президент подписал закон, ратифицирующий подписанный Москвой в январе договор с Ираном. Соглашение предполагает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.

Также стороны будут сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории обеих стран. В случае, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая обязуется не оказывать помощи нападающим.