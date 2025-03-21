Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников. Глава государства также утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, прошедшего 28 января 2025 года в Тольятти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Платформа Национальной технологической инициативы” и публичным акционерным обществом “Сбербанк России” принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта, в целях повышения автономности беспилотных воздушных судов», — говорится в тексте документа.

Как сообщается на сайте Кремля, соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 июня 2025 года. Ответственными лицами назначены — премьер-министр России Михаил Мишустин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава Сбербанка Герман Греф.

Путин также поручил правительству до 30 апреля совместно с Минобороны, ФСБ и региональными властями подготовить изменения, которые уточняют полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотников. Из текста документа следует, что ответственными за это назначены Михаил Мишустин, министр обороны России Андрей Белоусов и глава ФСБ Александр Бортников.

12 марта первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина рассказала RTVI, что для российских производителей БПЛА и комплектующих для них планируют ввести нулевой НДС. По ее словам, нулевая ставка НДС будет у производителей беспилотников массой от 0,15 кг до 30 кг, а также двигателей, запчастей и комплектующих к ним.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов объявил о формировании войск беспилотных систем. Завершение этого процесса планируется в третьем квартале 2025 года. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что такая инициатива Минобороны вызвана необходимостью обеспечить развитие этого направления.