Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества двух журналистов, оператора и водителя съемочной группы, погибших при исполнении профессионального долга. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награды посмертно получили:

военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева;

журналист «Известий» Александр Федорчак;

оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов;

водитель съемочной группы Александр Сиркели.

24 марта в результате обстрела ВСУ в поселке Михайловка в ЛНР погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который работал в зоне боевых действий с 2022 года, оператор «Звезды» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и еще три человека. Директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что украинские военные «продолжают целенаправленно бить по журналистам, которые делают свою работу и выполняют свой долг».

Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области при «исполнении профессионального долга». Ей было 35 лет. Представители телеканала добавили, что ранения получил оператор Дмитрий Волков. В Кремле тогда выразили соболезнования родным и близким журналистки.

Комментируя сообщения о гибели Прокофьевой, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев «прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать».