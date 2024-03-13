Если Польша введет на Украину войска, то она уже не уйдет и хочет вернуть земли, которые считает своими. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости заявил президент Росси Владимир Путин.

«Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется», — пояснил Путин.

По словам президента России, Варшава тогда захочет вернуть земли, которые считает историческим своими.

«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», — отметил Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявил, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. Он отметил, что в настоящее время нет единого соглашения, позволяющего сделать это «официальным, предполагаемым и одобренным образом», «но в будущем ничего исключать нельзя».

Позже глава республики пояснял, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель утверждал, что Макрон говорил лишь о возможности отправки французских войск на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева.

9 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск альянса на территорию Украины, которую допускал Макрон, не является чем-то «невообразимым». По словам главы МИД, Западу необходимо «осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

13 марта Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США (DSCA) сообщило, что Госдепартамент одобрил продажу Польше ракет средней дальности класса «воздух—воздух» AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) и сопутствующего оборудования на сумму $1,69 млрд. Как пояснили в пресс-службе агентства, эта продажа «будет способствовать дальнейшему повышению и без того высокого уровня оперативной совместимости польских ВВС с объединенными силами США и другими региональными силами и силами НАТО».