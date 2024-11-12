Российскую делегацию на саммите лидеров стран «Группы двадцати», который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и су-шерпа в «Группе двадцати» Марат Бердыев.

По его словам, сейчас в рамках подготовки к саммиту идут консультации для выработки совместных подходов участников к повестке дня. «Данный неформальный механизм был запущен несколько лет назад по инициативе российской стороны и наших партнеров по линии БРИКС+», — напомнил дипломат.

Бердыев уточнил, что 12 ноября состоялась четвертая встреча шерп, которые должны закончить работу над проектом итоговой декларации предстоящего саммита. С российской стороны в этой встрече участвуют специалисты администрации президента, внешнеполитического ведомства, Минфина и Минэкономразвития, которые «энергично продвигают принципиальные российские подходы».

Российская сторона настаивает, чтобы в итоговой декларации саммита были отражены многополярные реалии современного мира, принципы деполитизированного реагирования на социально-экономические вызовы и задачи по реформированию глобальных институтов, направленному на укрепление роли стран Мирового большинства.

Ранее СМИ, в том числе зарубежные, обсуждали возможность присутствия президента России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки.

Бразилия является участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского лидера. Тем не менее бразильский президент Лула да Силва осенью 2023 года заявил, что пока он остается у власти, Путин может «спокойно посещать» территорию его страны. Он публично пообещал, что, несмотря на обязательства его страны перед МУС, российского лидера в Бразилии не арестуют. Позже да Силва уточнил, что решение о возможном аресте Путина все же будет принимать суд, а не правительство.

В середине октября генпрокурор Украины Андрей Костин обратился к бразильским властям с призывом арестовать президента России, если тот прибудет на саммит G20. Путин, который до этого оставлял без ответа вопросы о своем возможном присутствии на саммите, заявил, что не поедет в Рио-де-Жанейро.