Украинский дрон атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки серьезно пострадал водитель автобуса — он находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро детей получили осколочные ранения, им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы. Балицкий утверждает, что атака была «прицельной».

В декабре 2024 года девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотника на жилой дом в белгородском поселке Майский. Также были ранены мать и семимесячная сестра погибшего мальчика.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, во время атаки дрона дома находилась вся семья — отец, мать, сын и дочь. Мужчина не пострадал, женщина с травмой ноги и ушибом мягких тканей была доставлена в белгородскую горбольницу №2, а маленькая девочка с контузией — в детскую областную больницу.

В конце января 2025 года в поселке Разумное в Белгородской области в результате атаки БПЛА погибли женщина и двухлетний ребенок. Гладков сообщал, что дрон прилетел на жилой дом, который был частично разрушен. Внутри находились еще один ребенок и его отец, они получили ранения и были госпитализированы, добавил губернатор.

3 февраля при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Грайвороне ранения получила 13-летняя девочка, ее госпитализировали. Медики зафиксировали у пострадавшей минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и баротравму.