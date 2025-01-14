Решение Армении подписать с США договор о стратегическом партнерстве — «абсолютно суверенное право наших армянских друзей». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что США «особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли».

«Можно даже сказать наоборот. И как раз в контексте этих действий «наоборот», Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — сказал Песков.

Россия дорожит своими отношениями с Арменией и намерена их развивать дальше, добавил представитель Кремля.

«Помимо двусторонних аспектов для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа», — подчеркнул Песков.

Ранее МИД Армении сообщил, что глава ведомства Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января подпишут соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами.

В ноябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Армянский премьер поздравил Трампа с победой на выборах, а также предоставил ему информацию о текущем состоянии армянско-американских отношений за последние годы.

В декабре 2024 года глава Пентагона Ллойд Остин встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Это была первая подобная встреча руководителей военных ведомств двух стран за последние 20 лет.

Остин и Папикян обсудили стратегическое партнерство между Вашингтоном и Ереваном, а также «общую цель» — установление прочного мира в Закавказье, отмечал представитель Минобороны США Пэт Райдер.

9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Инициатива будет обсуждаться в парламенте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это решение не означает членства республики в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на всенародном референдуме. Пока же Армении нужно разработать с ЕС дорожную карту, добавил он.