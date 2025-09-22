В скором времени сервис «ГосДоки» в приложении «Госуслуги» пополнится возможностью создания особого QR-кода, который можно будет использовать вместо паспорта в определенных правительством случаях. Об это сообщило Минцифры в телеграм-канале со ссылкой на соответствующее постановление.

Внедрение нового функционала «ГосДоков» будет проводиться в несколько этапов. В ходе первого этапа, который начинается со дня вступления в силу правительственного постановления, при проходе в кино или музеи на мероприятия с возрастными ограничениями, покупке товаров категории 18+, а также при отправке или получении заказных писем.

В ходе второго этапа, который начнется через 90 дней, россияне смогут использовать QR-код при обслуживании в организациях финансового рынка в личном присутствии. Через 30 дней после этого начнется третий этап, когда граждане смогут использовать «ГосДоки» для установления личности в МФЦ для предоставления ряда госуслуг.

Спустя еще 30 дней, в ходе четвертого этапа, пользователи смогут пользоваться QR-кодом в салонах сотовых операторов и частных медицинских организациях, а через полгода после вступления постановления в силу, новый функционал будет доступен для заселения в гостиницы.

«Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», — отметили в ведомстве.

Представители Минцифры также обратили внимание, что при проверке данных гражданина, предъявившего QR-код, будет отображаться лишь информация, необходимая для предоставления необходимой ему услуги.

«Например, билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте», — добавили в Минцифры.