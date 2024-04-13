За последние сутки уровень воды в реке Урал вырос на 42 см и достиг 1171 см, сообщила утром 13 апреля администрация Оренбурга. Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков, передает ТАСС со ссылкой на директора Муниципального диспетчерского центра Александра Сиса.

Всего в Оренбурге подтопило более 3 тыс. домов и 8 тыс. приусадебных участков. В частности, вода достигла жилого комплекса «Гранд парк» и поселка Солнечный. Как отметил Сис, большинство жителей, которые находились в пойме Урала, эвакуированы. «В эвакуации оставшейся части населения задействованы все оперативные службы», — рассказал он.

В администрации Оренбурга 13 апреля сообщили, что на протяжении последних несколько часов уровень воды не растет. Об этом заявил и губернатор Денис Паслер. Он выразил надежду на то, что ситуация с паводком стабилизируется.

«Последние 4 часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — написал Паслер в своем телеграм-канале.

Издание «Урал56.Ру» позже сообщило, что по состоянию на 10:00 по местному времени (8:00 мск) уровень Урала в Оренбурге увеличился на 9 см и составил 1180 см. «Рост продолжился, после передышки. Увы», — говорится в публикации.

Также Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал у Орска упал на 23 см, до 731 см. По словам губернатора, «город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни». РИА Новости отмечает, что местные жители начали возвращаться домой за вещами, однако большинство зданий по-прежнему затоплено.

Паслер назвал обстановку в регионе «сложной». «В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении», — уточнил губернатор.

С 4 апреля в Оренбургской области из-за половодья введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Когда в Орск — второй по величине город области, где из-за паводка прорвало дамбу, — по поручению президента России Владимира Путина 7 апреля прибыл глава МЧС Александр Куренков, чрезвычайная ситуация в регионе была переквалифицирована в федеральную. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Орске и Оренбурге. 11 апреля Паслер сообщил, что ущерб из-за подтоплений предварительно оценивается в 40 млрд рублей.

Подъем воды курганской реке Тобол

У Кургана уровень воды в реке Тобол к утру 13 апреля достиг 416 см — за 12 часов прирост составил 7 см. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил об угрозе затопления правобережной части города. «Сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и если они не будут прекращены, вся эта постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Шумков предупредил, что под угрозой затопления также могут оказаться центральная часть города, а также Восточный, Кулацкий и «иные микрорайоны». Это произойдет в том случае, если «дамба не выдержит», пояснил он.

Курганский губернатор добавил, что резкий подъем воды в Тоболе будет продолжаться в течение нескольких дней. В этот период Кургану предстоит пережить «непростую ситуацию», указал Шумков. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета, составит от 9 до 11 м. Сейчас уровень воды в селе Звериноголовское составляет около 10 м, в Кургане он превысил 4 м.

В связи с неблагоприятным прогнозом Шумков призвал местных жителей эвакуироваться, «не надеясь на авось».