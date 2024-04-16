Вашингтон не будет помогать Киеву в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, так как это разные конфликты. Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

У Кирби спросили, почему Вооруженные силы США не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники на Украине по аналогии с иранскими, которые были направлены на Израиль.

«Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз», — сказал координатор.

По словам Кирби, президент США Джо Байден с самого начала конфликта на Украине давал понять, что Вашингтон «не будет участвовать в этом конфликте в боевой роли». Также в Белом доме отметили, что США передали Украины средства для защиты воздушного пространства, но сейчас не может этого делать, так как нет дополнительного финансирования для национальной безопасности.

Координатор по стратегическим коммуникациям призвал конгресс как можно скорее выделить помощь как Израилю, так и Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у западных стран есть возможность защитить его государство таким же образом, как они защищали Израиль. По его словам, Израиль, как и Украина, не входит в НАТО, но для его защиты не требуется «активация пятой статьи, достаточно только политической воли».

Также Зеленский добавил, что Киеву необходимы комплексы ПВО для защиты объектов энергетики.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет. Их сбили силы ЦАХАЛ при поддержке военных с американских баз и ПВО Иордании. Армия обороны Израиля сообщала, что по стране было запущено 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также 170 БПЛА. The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников писала, что в общем число запущенных Ираном дронов оценивается более чем в 300.

Большая часть ракет и дронов была запущена с территории Ирана. В атаке также приняли участие Ирак и Йемен. Тегеран назвал нападение ответом на авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

После этого пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) сообщила, что во время атаки на Израиль со стороны Ирана и Йемена американские военные уничтожили более 80 дронов и не меньше шести баллистических ракет. Также американские военные отметили, что США готовы помогать Израилю и дальше защищаться от «опасных действий Ирана».