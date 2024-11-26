Группировки российских войск «Юг» и «Восток» получили новых командующих в рамках ротации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России, и собеседника, знакомого с кадровыми консультациями. Минобороны официально не сообщало о перестановках в командовании войсковых группировок.

По данным РБК, командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, который до этого занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

Группировку «Юг» возглавил генерал-лейтенант Александр Санчик, исполнявший обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Генерал-полковник Геннадий Анашкин, снятый с должности командующего «Югом», возглавит Военную академию имени М. В. Фрунзе, заявил источник РБК в Минобороны. Военные блогеры предположили, что Анашкина могли снять из-за «проблем на северском направлении» и нежелания генерала «доводить до высшего командования истинное положение вещей».

По словам собеседника РБК, решение было принято в рамках плановой ротации, так как «даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности», а «ситуацию можно сравнить с кадровыми решениями в отношении других командующих».

«Генерал-полковник Анашкин имеет богатый опыт командования войсками в боевых условиях и сможет организовать на его основе качественное образование будущих командиров и командующих», — сказал источник издания.

Генерал-полковник Александр Лапин остался командующим войсками Ленинградского военного округа и группировкой «Север». Бойцы последней проводят операцию против ВСУ в Курской области. На прошлой неделе министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север» и заслушал доклад Лапина о выполнении боевых задач. Глава Минобороны отметил высокие результаты командиров подразделений «Севера» и вручил госнаграды. По его словам, российские военные сорвали кампанию ВСУ на 2025 год и «перемололи их лучшие части».