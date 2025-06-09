Снижение ключевой ставки с 21% на один пункт — это «политическое решение» и «сигнал» для рынка, заявил RTVI президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его мнению, к существенному спаду интереса к вкладам оно не приведет.

«С моей точки зрения, это просто политическая демонстрация со стороны Центробанка. Реально это может на 1—2% снизить уровень привлечения вкладов. Доступность денег от этого никак не повысится, потому что доступность денег прежде всего определяется макропруденциальными мерами контроля со стороны ЦБ, размерами резервирования, которые устанавливаются в отношении, допустим, тех же кредитов физлицам», — сообщил экономист.

Вероятнее всего, добавил Косой, подход ЦБ «чуть-чуть снизит стоимость привлечения денег». По его мнению, Центробанк ранее стоял перед выбором: либо сохранить ключевую ставку на уровне 21% и обещать ее снижение при благоприятных условиях, либо рассмотреть сценарий «условного снижения».

«У нас происходит замедление экономики, о чем говорил в том числе ЦБ. И это не более чем политический сигнал, когда снижение как бы демонстрирует рынку, что ставка не всегда будет 21%, поэтому “ребята, держитесь дальше”», — резюмировал он.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт — с 21% до 20% годовых. Это первое снижение с сентября 2022 года, когда ставка упала с 8% до 7,5%. Почти три года ЦБ либо повышал ставку, либо оставлял ее без изменений. В последний раз Банк России повысил ставку в октябре 2024 года, подняв ее до 21%. Впоследствии ЦБ несколько раз сохранил ее на этом уровне.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал RTVI, что ожидал снижения ключевой ставки на 1%. По его мнению, Центробанк не мог резко уменьшить ставку на 2%, так как это могло бы дать неверный сигнал рынку. Аксаков подчеркнул, что решение ЦБ обусловлено снижением инфляции и спроса на кредиты.

Центробанк считает, что к 2025 году инфляция снизится до 7—8%. Но это потребует времени и жесткой денежно-кредитной политики, включая возможное повышение ключевой ставки. В следующий раз совет директоров Банка России соберется для обсуждения ключевой ставки 25 июля 2025 года.