Уровень одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает снижаться и уже достиг шестилетнего минимума, согласно опросу Ipsos, проведенному для газеты La Tribune Dimanche. Опубликованные 12 января результаты этого исследования показывают, что рейтинг французского лидера упал на два пункта по сравнению с ноябрем 2024 года и составил 21%.

Показатель одобрения Макрона приблизился к самому низкому уровню — 20% (в декабре 2018 года, когда страну сотрясали беспорядки, связанные с протестами «желтых жилетов»). С тех пор как в июне 2024 года он назначил внеочередные парламентские выборы, которые в итоге раскололи Национальную ассамблею и завели в тупик дебаты о бюджете, его рейтинг упал на 12 пунктов.

Назначенный в декабре на пост главы правительства Франсуа Байру приступил к работе с рейтингом одобрения всего в 20%. Это самый низкий показатель среди всех премьер-министров при Макроне с момента его вступления на президентский пост в 2017 году — даже по сравнению с предыдущим кабмином, который ушел в отставку после вотума недоверия.

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Во вторник, 14 января, Байру должен выступить в нижней палате парламента с речью, в которой изложит свои основные политические приоритеты, и попытаться заручиться поддержкой депутатов для принятия бюджета. При этом в центре внимания на переговорах с оппозиционными фракциями неизбежно окажется непопулярная пенсионная реформа, запущенная Макроном в 2023 году, отмечает Bloomberg.

На первом месте наиболее важных проблем Франции, названных респондентами Ipsos, находится снижение покупательной способности, на втором — будущее соцобеспечения, включая пенсионную систему, а на третьем — иммиграция и растущий дефицит бюджета.

Опрос Ipsos также показал, что лидеры крайне правых сил Марин Ле Пен и Джордан Барделла, чьи сторонники в парламенте помогли свергнуть последнее правительство пять недель назад, являются фаворитами на роль преемника Макрона, второй президентский срок которого истечет в 2027 году, с 34% и 33% одобрения соответственно.

Компания Ipsos провела онлайн-опрос 1000 взрослых граждан Франции 8 и 9 января. Погрешность составила около 2,5 пункта.