Прокуратура Северо-Казахстанской области (СКО) заблокировала счета некоторых приехавших в республику россиян, сообщает агентство КазТАГ. Причиной стало уголовное дело, подробности которого пока не разглашаются.

На блокировку счетов пожаловались участники чата «Арест счетов», в котором состоит порядка 200 человек. Преимущественно — это релоканты из России, но среди пострадавших есть и граждане Казахстана, утверждает агентство.

В СКО подтвердили информацию об уголовном деле. В надзорном органе уточнили, что в настоящее время приняты ограничительные меры по банковским карточным счетам, которые якобы будут сняты по результатам проверки.

«В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства», — отметили в прокуратуре.

В департаменте полиции Петропавловска обратившимся сообщили, что с блокировкой счетов столкнулись примерно 2 тыс. человек. «Так что не стоит переживать, что это на вас уголовное дело оформлено, мы все тут, вероятно, проходим как свидетели», — приводит КазТАГ сообщение из «Ареста счетов».

Участники чата считают, что уголовное дело может быть связано с дропперами и незаконными операциями с криптовалютой.

Дропперы — люди, передающие свои банковские карты другим лицам, которые используют их в преступных целях. РБК отмечал, что дроппером можно стать как осознанно, так и по незнанию. К примеру, в интернете есть «вакансии», предлагающие легкий заработок за предоставление номера банковской карты. Мошенники используют счета дропперов для вывода на них средств, похищенных у банковских клиентов.

«Курсив Медиа Казахстан» отметило, что в период с 2022 по 2024 год платежные карты в казахстанских банках второго уровня получили около 695 тыс. россиян. В феврале 2025-го срок действия платежных карт нерезидентов был сокращен до одного года — на уже выпущенные карты это ограничение не действует.

Кроме того, деньги иностранцев в Казахстане после истечения срока действия их платежных карт замораживать не будут, уточнили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Массовый приток россиян в Казахстан произошел в 2022 году после начала российской военной операции на Украине и объявления частичной мобилизации, из-за которой в соседнюю страну за пару месяцев въехали около 400 тысяч граждан РФ. В общей сложности осенью 2022 года Forbes оценивал число уехавших за границу россиян в 700 тысяч — 1 млн человек. Год спустя Financial Times заявила, что 15% покинувших Россию граждан вернулись обратно, временно или насовсем.