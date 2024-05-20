Ближайшие недели и месяцы будут иметь решающее значение для исхода конфликта на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на 22-м заседании контактной группы по обороне Украины. Он призвал страны-партнеры усилить помощь Киеву также, как это сейчас делает Вашингтон.

«Мы продолжим действовать жестко. Выживание и успех Украины имеют важное значение и для украинской безопасности, а также европейской, мировой и американской безопасности», — заявил Остин.

Он напомнил, что ранее Конгресс США одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине и не собирается на этом останавливаться. По словам министра обороны, Вашингтон продолжит выделять «стабильный поток американской помощи Украине неделя за неделей».

Остин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от США реактивные системы залпового огня HIMARS, дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS и Patriot, боеприпасы для зенитных ракет Stinger, а также противотанковые системы Javelin и AT-4.

В заседании контактной группы принимали участие почти 50 стран. Остин заметил, что хотел бы добиться от партнеров большего соучастия в помощи Украине, а также согласования поставок дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО). Глава Пентагона отметил, что члены контактной группы с февраля 2022 года уже выделили Киеву $95 млрд помощи.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении военной помощи Украине на сумму $61 млрд, который после продолжительного согласования одобрил Конгресс. В документе отмечается, что помощь Украине предоставляется в кредит. Только треть суммы — $23,2 млрд пойдет на восполнение запасов со складов Минобороны США, а $13,8 млрд используют для покупки оружия украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 мая отмечал, что на харьковском направлении обстановка «существенно обострилась», но украинские военные «делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции». Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая заявил, что Харьковская область на текущий момент является таким направлением, «где сейчас труднее всего».

The Guardian со ссылкой на источники писала, что спецслужбы западных стран предупреждали Киев о наступлении российской армии в Харьковской области, однако ВСУ не подготовились к продвижению России на поле боя.