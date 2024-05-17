О наступлении Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области Киев предупреждали как британские разведывательные службы, так и спецслужбы других западных стран, однако украинская армия не подготовилась к российскому продвижению на поле боя. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, украинское руководство предупреждал не только Запад, но и Москва. Западные наблюдатели ожидали, что стремительное продвижение российских войск 10 мая будет отражено Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По информации, полученной The Guardian от своих источников, в некоторых местах оборонительные линии Украины оказались недостаточно эффективными или их не было вовсе.

В качестве примера приводится населённый пункт Волчанск, который находится к северо-западу от Харькова. Как сообщил украинский командующий Денис Ярославский, в этом районе «не было первой линии укреплений и мин». Другой военный также заявил, что на этом направлении «не было частей, готовых к бою», а оборонительная линия «не была правильно организована».

При этом еще с начала весны некоторые российские телеграм-каналы писали, что российская армия планирует движение к Харьковской области, обращает внимание The Guardian. Издание отмечает, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение способность Киева защищаться дальше.

Однако, по словам украинского бригадного генерала Александра Яковца, ВСУ провели работу над ошибками и якобы подготовили более качественные укрепления на второй линии — «в 15-17 км от линии фронта», а также на более дальней третьей линии.

По мнению военных аналитиков, опрошенных The Guardian, украинские войска были вынуждены отступить, поскольку им запрещено использовать американское оружие для ударов по основной части России.

Кроме того, у ВСУ отсутствует американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, что влияет на успех в боях, считают военные эксперты.

В США также отмечают, что украинские войска находятся в «отчаянном положении». Об этом, в частности, заявил зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга. Он выразил надежду, что на ситуацию на передовой может повлиять очередная военная помощь.

Издание Politico со ссылкой на украинских чиновников также сообщало, что Киев добивается от администрации президента США Джо Байдена отмены запрета на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.

По мнению украинских властей, ограничения Вашингтона не позволили ВСУ ударить по военным складам на территории России и помешать продвижению российских войск в Харьковской области.