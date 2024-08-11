Президент США Джо Байден заявил, что вышел из предвыборной гонки из-за опасений, что его участие в кампании может навредить Демократической партии на выборах. Об этом он сказал в интервью CBS.

По словам Байдена, согласно социологическим опросам, предвыборная гонка шла «ноздря в ноздрю».

«Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате решили, что я могу навредить им на их выборах», — сказал он.

Байден заявил об опасениях из-за того, что, оставшись в президентской гонке, это могло стать «темой для обсуждения».

«Вы бы брали у меня интервью на тему «Почему Нэнси Пелоси сказала…», «Почему такой-то и такой-то…». И я подумал, что это будет реальным отвлекающим маневром», — пояснил глава государства.

Как отметил Байден, он объявил о выходе из президентской гонки отчасти для того, чтобы Демократическая партия могла полностью сосредоточиться на решении неотложной, по его мнению, задачи: не допустить, чтобы бывший президент Дональд Трамп вновь возглавил Белый дом.

Также Байден отметил, что, избираясь на первый срок, видел в своей кандидатуре президента переходного периода. Тогда его главной задачей было «сохранить демократию» и добиться победы демократов над Трампом.

Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Он призвал выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. 2 августа она официально стала кандидатом на пост президента США от демократов.