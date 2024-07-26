События в американской предвыборной гонке сменяют друг друга, как в калейдоскопе: провальные для Джо Байдена дебаты, покушение на Дональда Трампа, выход из президентской кампании действующего президента. О том, что привело к ним и что будет дальше, RTVI рассказывает профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков.

Почему Байдена все-таки удалось уговорить выйти из президентской гонки

Есть несколько моментов. Прежде всего, деградация Байдена приобрела просто стремительный характер. То, что произошло после дебатов с Трампом, на которых все увидели реальное ментальное и физическое состояние президента, было хуже, чем сами дебаты. Байден начал давать интервью. Каждое из них было катастрофой, поскольку показывало, что, в дополнение упомянутым проблемам, он еще и живет в пузыре, продолжая пребывать в уверенности во всеобщей любви к нему. Байден полагал, что так думают не только его друзья, но и враги, считал, что у него прекрасные рейтинги. Это просто ужаснуло руководство Демократической партии.

За этим последовало покушение на Трампа. Все это полностью перемешало карты пропагандистам со стороны демократов, которые постоянно обвиняли Трампа во всех смертных грехах, — в том числе в поддержке терроризма и попытке создать фашистскую структуру в Америке. И тут внезапно оказывается, что Трамп как раз стал жертвой такого акта, причем именно потому, что против него велась такая агрессивная кампания в течение многих лет! Демократам пришлось в связи с этим полностью поменять риторику, хотя бы на время.

Наконец, последний фактор — это, конечно, опросы, которые твердо показывали, что Байден проигрывает не только в среднем по стране. Они демонстрировали, что он проигрывает и во всех колеблющихся штатах, и помимо этого стремительно теряет поддержку ключевых групп для демократов, а именно афроамериканцев и испаноязычных. Сокращалась его поддержка среди молодежи, что было очень важно. От него отворачивались и леворадикальные группы внутри партии.

Поэтому демократы пошли на крайние меры. Мы не знаем, что именно

происходило. Был это шантаж, психологическое давление или что-то еще. Впрочем, скоро должен начаться второй суд над сыном Байдена Хантером, и предположить, о чем могли идти эти разговоры, достаточно несложно.

Имеет ли вице-президент США Камала Харис, которая заменит Байдена, шансы на победу

Выбор Харрис — это абсолютная русская рулетка. Она — человек непроверенный, без реального опыта руководства. Большую часть своей профессиональной карьеры она была прокурором, сначала в Сан-Франциско, потом — на должности генерального прокурора Калифорнии. Только после этого ее запустили вначале в Сенат, дослуживать срок за другого сенатора, а потом ее выбрал своим вице-президентом Байден.

Понятно, почему он это сделал. Она была самым слабым, самым худшим кандидатом, и потому не представляла угрозы для него. Байден считал, что даже если против него начинется массовый демарш в партии, менять его на Харрис никто не захочет. Долгое время это было действительно так, но он не учел, насколько его собственное состояние деградирует.

У Харрис нет ни малейшего опыта руководства ни во внешней политике, ни в экономической сфере, и никто вообще не знает, что она будет делать.

У нее нет своей команды. То есть, ей придется наследовать, скорее всего, байденовскую, а, может быть, и обамовскую.

Ее попытки баллотироваться в 2020-м году кончились настоящей катастрофой, потому что она не получала голоса даже афроамериканцев и женщин, — тех электоральных групп, которые по логике вещей должны были поддерживать ее. После прихода в Белый дом, почти весь ее аппарат сменился, что говорит о ее крайней неуживчивости и неспособности разрешать конфликты.

Несмотря на все это, только Харрис может унаследовать деньги, собранные в ходе кампании Байдена, и его организационную структуру. Она обладает определенной легитимностью, поскольку была реальным вице-президентом. Она имеет ряд плюсов как афроамериканка, южноазиатка-американка и как женщина, но имеет и очень много минусов.

В то же время у демократов есть много сильных кандидатов среди, скажем так, белых мужчин. Но времени на их раскрутку нет. До выборов остаются три с половиной месяца, и большинство жителей США даже не смогут научиться узнавать имя нового кандидата за такое время — ведь число людей, не интересующихся политикой на постоянной основе, в стране чрезвычайно высоко.

Возможно ли, что демократы на своем съезде выберут альтернативного кандидата

Думаю, этого не произойдет. Все понимают, что времени нет, и выдвижение любого другого кандидата приведет к катастрофе. Начнутся конфликты на съезде партии, посыплются судебные иски, и результат в итоге будет еще хуже.

Никогда в истории США не складывалась такая ситуация, чтобы кандидаты на президентских выборах менялись за три с половиной месяца до них. Самый скандальный случай произошел в 1968-м году, 56 лет назад, когда Линдон Джонсон был вынужден уйти из гонки, поскольку война во Вьетнаме действительно подкосила его и, опять же, лишила поддержки молодежи в Демпартии. Даже тогда это считалось катастрофической ситуацией.

Но Джонсон ушел в марте, а сейчас конец июля. Немаловажно учесть и то, насколько Байден и Харрис дискредитировали Демократическую партию к настоящему моменту. Поиск какого-то другого кандидата будет для демократов просто самоубийством.

На раскрутку Харрис бросают огромные объемы денег.

В течение первого дня после ухода Байдена она собрала $100 млн. Естественно, над ней работают и ею занимаются лучшие пиарщики, вся элитарная пресса. Однако все эти силы работали и на Байдена, и им не удалось скрыть, что, по сути, король-то голый.

Удастся ли раскрутить за оставшееся время Харрис и оградить избирателей от реальности? Вряд ли. Ей придется ездить по стране, встречаться с людьми, давать пресс-конференции, интервью. Сомнительно, что это получится у нее в 2024 году лучше, чем в 2020.

Стало ли покушение на жизнь Трампа поворотной точной в президентской гонке

Именно после покушения последовала очень быстрая и паническая реакция демократов, которые мгновенно убрали Байдена. Трамп приобрел образ мученика, и, что было очень важно, Республиканская партия немедленно консолидировалась вокруг него. К нему на поклон пошли люди, которые его откровенно ненавидели и заявляли, что не будут за него голосовать ни при каких условиях.

На съезде Республиканской партии в его поддержку выступил Рон Десантис и даже Никки Хейли, которая категорически отказывалась сотрудничать с руководством партии после своего проигрыша на праймариз. Свое сочувствие Трампу выразил бывший президент Буш-младший, просто ненавидящий его. Эта консолидация означала, что значительная часть от тех 20% республиканцев, которые не голосовали за Трампа на праймериз, все-таки в конечном итоге проголосует за него.

Образ мученика, более мягкий образ Трампа в целом, возникший не в результате пиар-кампании, но покушения, наиболее вероятно повлияет и на колеблющихся избирателей.

В последние дни перед уходом Байдена было видно, что его рейтинги обваливаются, а рейтинги Трампа — растут. Прежде всего это происходило в тех штатах, за которые идет основная борьба — Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Невада, Аризона и ряд других. Именно в этих штатах будет решаться исход выборов.

Что ждать от дальнейшей президентской кампании

Тут можно ожидать нескольких вещей. Прежде всего, изменится на 180 градусов характер самой кампании. До этого республиканцы называли Байдена «слабым и сенильным». Теперь же вся элитарная пресса и все демократы станут кричать, что это Трамп слаб и сенилен, и его нужно немедленно убрать из гонки — из-за того, что он существенно старше Харрис. Это будет первая линия атаки, которая уже началась.

Харрис, помимо этого, уже напрямую заявила, что будет атаковать Трампа прежде всего в связи с судебными делами, по которым он проходит. Это значит, что она до самого конца кампании будет заявлять, что Трамп — это уголовник, и всячески раскручивать эту тему. А тот, в свою очередь, будет привязывать Харрис к деятельности Байдена в Белом доме и припомнит ей отсутствие опыта во внешней политике и в экономической сфере.

Байден, когда пришел в Белый дом, хотел всячески оградить себя от Харрис. Он ее буквально терпеть не мог, и взял в вице-президенты по очень специфическим причинам. Во-первых, ему нужна была черная женщина, чтобы отплатить черной элите, которая поддержала его в 2020 году. Во-вторых, Байден поручил ей заниматься вопросами нелегальной эмиграции. Харрис ничего в этой сфере не сделала, отметившись лишь несколькими скандалами, на что, разумеется, будет упирать Трамп, поскольку миграция — это его конек.

К тому же, ситуация, в которой оказалась Харрис, касалась войны в секторе Газа. Когда Байден начал поддерживать в ней Израиль, и он, и мы, аналитики, с удивлением узнали, что большинство молодых демократов поддерживают Палестину.

Таким образом демократическая элита оказалась в безвыходной ситуации. Байден в своем классическом стиле делал шаг вперед и два шага назад, по сути топчась на месте. Скажем, заявляя о поддержке Израиля, на следующий день он отказывался посылать туда тяжелые вооружения.

Казалось, что все это будет тянуться бесконечно.

Однако продолжающаяся эрозия поддержки со стороны левых и других групп, например — американских мусульман, которые имеют важные диаспоры в ряде колеблющихся штатов — привело к тому, что для Харрис было принято решение, согласно которому она станет посылать совсем другой сигнал. Она начала заявлять о поддержке палестинцев, о недопустимости бомбежек сектора Газа, которые ведет Израиль, таким образом позиционируя себя значительно левее Байдена в этом вопросе.

Но, находясь в центре внимания, она наследует всю противоречивость этого положения. Когда в США прибыл Беньямин Нетаньяху, премьер Израиля, Харрис с одной стороны приняла его в Белом доме, а, с другой стороны, отказалась председательствовать в Конгрессе во время его выступления.

Эта политика маневрирования по вопросу Ближнего Востока продолжится, и это тоже рискованная игра. Еврейская диаспора в США и другие группы, например, христиане-консерваторы, очень последовательно поддерживают Израиль. Мы увидим, насколько у нее хватит способностей, чтобы пройти по этой тропе.

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