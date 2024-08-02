Вице-президент США Камала Харрис официально обеспечила себе большинство голосов делегатов Национального комитета Демократической партии в ходе партийного съезда, став единственным кандидатом на пост президента США от демократов, пишет The Wall Street Journal.

В голосовании должны были принять участие более 4000 делегатов. Планировалось сделать возможным участие в голосовании до 5 августа, однако Харрис стала единственным зарегистрировавшимся кандидатом.

«То, что мы можем уже сегодня сказать, всего за день с начала голосования, что вице-президент пересекла отметку, необходимую для получения поддержки большинства и станет нашим официальным кандидатом, это невероятно», — сказал председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

Несмотря на технический характер победы Харрис организаторы съезда планируют провести формальную символическую процедуру первой в истории США женщины, принимающей участие в президентских выборах качестве официального кандидата от партии.

«Я бы сказала, что неустанная работа наших делегатов, наших национальных лидеров и сотрудников стали ключевыми для того, чтобы сделать этот момент возможным», — сказала Харрис в обращении к своим сторонникам.

В конце июля бывший президент США Барак Обама объявил о своей поддержке Харрис как кандидата от партии на президентских выборах. Обама написал в соцсетях, что вместе с женой рассказал Харрис, что та станет «фантастическим президентом» и заявил о полной поддержке «в критический для нашей страны момент».

Соперник Харрис по борьбе за должность главы государства Дональд Трамп 21 июля заявил, что считает, что победить Харрис ему будет легче, чем действующего президента США Джозефа Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявления Харрис по вопросам, касавшимся России «изобиловали недружественной риторикой».