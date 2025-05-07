Министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличить оборонные расходы страны до более чем €60 млрд в год, пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседника агентства, глава немецкого МИД рассчитывает, что повышение вступит в силу в 2025 году.

В 2024-м Германия выделила на оборону около €52 млрд из государственного бюджета, пишет ТАСС. В феврале текущего года Йорг Кукис, занимавший должность министра финансов ФРГ, допускал возможность увеличения расходов на оборону уже в марте.

Кукис объяснял, что увеличение расходов на оборону Германии — одна из важных задач для укрепления европейской основы НАТО. По его словам, в проекте федерального бюджета страны на 2025 год есть «дыра» в несколько миллиардов евро, решение которой станет ключевой задачей для нового правительства канцлера Фридриха Мерца.

В конце апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что НАТО может рассчитывать на то, что страна увеличит свой вклад в оборону Европы, поскольку будущее Альянса «еще более неопределенно, чем 70 лет назад, когда Германия стала его членом». По его словам, «критическое положение» создает конфликт на Украине, а также «давление США» на своих европейских союзников.

Резкое увеличение Берлином расходов на оборону было вызвано растущими опасениями, что Европа больше не может полностью зависеть от США в вопросах обороны, добавляет Reuters.

Увеличение оборонных расходов сопровождается созданием специального фонда на €500 млрд для модернизации инфраструктуры. Правительство также намерено ослабить бюджетные ограничения, ранее сдерживавшие рост инвестиций в оборону.