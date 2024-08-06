Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на убийство предположительно Израилем лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

По утверждению собеседников агентства, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу передал это сообщение 5 августа на встрече с высокопоставленными иранскими чиновниками. В частности Путин якобы призвал воздержаться от атак на мирных жителей, пишет агентство.

Визит Шойгу в Тегеран был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана «необходимость сдержанности» и в то же время осудить убийство Хании, утверждают источники Reuters. Кремль и МИД Ирана не ответили на запросы агентства.

Во время визита в Иран Шойгу встретился с президентом республики Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба ВС Мохаммадом Багери.

По данным Financial Times (FT), Пезешкиан заявил секретарю российского Совбеза, что Иран не стремится расширить масштабы конфликта в регионе, но намерен ответить на убийство Хании.

Шойгу сообщил, что тема убийства Хании обсуждалась во время поездки в Иран. По его словам, этот вопрос «нельзя было обойти».

Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате ракетного удара 31 июля. Глава политбюро ХАМАСа находился в столице Ирана по случаю инаугурации нового президента республики. Иран и ХАМАС обвинили Израиль в гибели Хании. Израильские власти официально не подтверждали причастность к его убийству.

По данным The New York Times (NYT), верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы лично отдал приказ нанести «удар возмездия» по израильской территории. Издание Axios утверждало, что это может произойти 5 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии RTVI высказала мнение, что эскалация между Израилем и Ираном может привести к «большой войне» на Ближнем Востоке.