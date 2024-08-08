Группа западных страховщиков предоставила страховое покрытие танкерам, перевозящим российскую сырую нефть, и тем самым позволила России продолжить поставки нефти после того, как многие участники торгового сектора отказались страховать эти суда из-за опасений нарушить «ценовой потолок» стран G7, свидетельствуют данные трейдеров и грузоотправителей.

Данные, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показали, что пять страховщиков, включая American Club, West of England со штаб-квартирой в Люксембурге и норвежскую Gard, предоставили страховое покрытие для 10 танкеров, которые в 2024 году возили нефть из России в Азию.

American Club и West of England застраховали от загрязнения нефтью, травм и гибели людей два судна — Gioiosa и Orion I, — которые совершили такие рейсы в начале 2024 года. Оба танкера перевозили сырую нефть государственной российской нефтяной компании «Роснефть» через российскую Балтику в Китай.

American Club подтвердила, что один танкер, плававший под флагом Панамы, обеспечен ее страховым покрытием. West of England и Gard отказались комментировать страховку конкретных судов.

Объем текущих резервов западных страховщиков на покрытие конкретных российских нефтяных сделок не обнародовался с момента введения санкций в 2022 году. Введенные G7 ограничения позволяют западным страховщикам и судам участвовать в торговле российской нефтью только при условии соблюдения «ценового потолка» — не более $60 за баррель.

Многие из страховщиков, кто прекратил работу с такими грузами, заявили, что не могут быть уверены в цене нефти, перевозимой застрахованными ими судами. По данным глобального поставщика данных о финансовых рынках London Stock Exchange Group (LSEG), Россия в этом году продавала нефть своей флагманской марки Urals в портах Балтики в среднем по $69,4 за баррель, что значительно превышает установленный ценовой лимит.

Международная группа (IG) клубов взаимного страхования, которая страхует 90% мирового флота, заявила в апреле, что процесс сертификации несовершенен и создает риски нарушения ценового лимита. Страховщики, перечисленные Reuters, заявили, что полагаются на письма-подтверждения от участников торговли о том, что вся их работа ведется на законных основаниях и не нарушает западные санкции.

American Club, входящая в IG, заявила, что не имела прямого доступа к информации о ценах на нефть при предоставлении страхового покрытия для танкера Gioiosa. Gard заявила, что полагается на подтверждение ценового предела, но проверяет дополнительные источники информации.

По данным исследования Reuters, основанного на сведениях о судоходстве и торговле, другими страховщиками судов-перевозчиков российской нефти являются Maritime Mutual из Новой Зеландии и член IG — London P&I Club.

Maritime Mutual и London P&I не ответили на просьбу Reuters прокомментировать потенциальные риски. Однако Maritime Mutual, не входящая в группу IG, предоставила агентству копию своего полиса страхования, в котором указано, что страховое покрытие будет отозвано, если поставка нарушит «ценовой потолок».

По условиям страхования компании, претендующей на страховое покрытие (обычно фрахтователю или грузоотправителю), предлагается сообщить страховщику название судна, порт и дату погрузки и выгрузки. Фрахтователю необходимо подтвердить, что отгрузка соответствует установленному «ценовому потолку», но саму цену указывать не требуется.

West of England сообщила Reuters, что режим «ценового потолка» рассматривает судовладельцев и страховщиков как косвенных участников транзакций, поэтому они не обязаны проверять цены на нефть.

«Фрахтователь/трейдер никогда не разгласит эту (ценовую) информацию и свою маржу», — заявил глава азиатского подразделения и корпоративный директор West of England Тони Полсон в подкасте Lloyd’s List.

Gard, West of England и American Club заявили, что отзовут страховое покрытие, если появится информация о том, что цена на перевозимую застрахованными ими судами нефть превысила установленный лимит.

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В сентябре 2023 года Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler писала, что, несмотря на действие «ценового потолка», большую часть нефти Москва экспортирует по более высоким ценам. Еще в 2022 году издание утверждало, что Россия создала «теневой флот» из устаревших танкеров для транспортировки своей нефти в обход западных санкций.

Впоследствии зарубежные источники сообщали, что этот флот состоит как минимум из 600 судов. Международные организации страховщиков неоднократно выражали опасения по поводу того, что старые танкеры могут представлять серьезную угрозу экологии.