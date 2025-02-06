Театральный режиссер Евгения Беркович, приговоренная к пяти годам семи месяцам лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист Ясный Сокол», этапировали из Москвы в исправительную колонию №3 в Костромской области. Об этом рассказали адвокаты.

«Если вы хотите написать письмо Жене Беркович, то она на сегодняшний день находится в ИК 3 УФИН РФ по Костромской области. Беркович Евгения Борисовна, 1985 года рождения», — говорится в сообщении телеграм-канала «Адвокаты PRO людей».

В беседе с РБК адвокаты Беркович уточнили, что «ее пока не видели, но, по имеющимся сведениям, она находится там».

По словам адвоката Беркович Ксении Карпинской, ее подзащитную отправили на этап прямо во время визита представителей защиты.

«Мы пришли с ней поговорить и прямо при нас ее отправили», — заявила она 4 февраля РБК.

Спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Евгенией Беркович по пьесе Светланы Петрийчук, вышел в 2021 году. Он удостоился театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам. Постановка основана на материалах уголовных дел против россиянок, которые уехали в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Петрийчук и Беркович арестовали в мае 2023 года. По версии следствия, в спектакле содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства»*. В апреле 2024 года режиссера и драматурга внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В июле 2024 года Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил подсудимых к шести годам колонии общего режима. Сообщалось, что им будет зачтено время, проведенное в СИЗО под арестом с мая 2023 года, из расчета день за день. Беркович и Петрийчук отказались признать вину.

В конце декабря сообщалось, что апелляционный военный суд сократил сроки заключения для Беркович и Петрийчук. Срок Беркович был уменьшен до пяти лет и семи месяцев, Петрийчук — до пяти лет и десяти месяцев. Адвокат драматурга Сергей Бадамшин заявлял, что планирует продолжить обжалование решений суда.

В ходе прения сторон представители защиты требовали отмены приговора. В частности, адвокаты обратили внимание на то, что суд первой инстанции «не индивидуализировал каждого в отдельности», а в самом приговоре не была указана роль подсудимых в преступлении, отсутствовал мотив и направленность умысла.

Помимо этого, адвокаты постановщицы отметили, что в ходе вынесения приговора не учитывались некоторые из результатов проведенных экспертиз и доказательства по рассматриваемому делу. Беркович, в свою очередь, обратилась к суду с просьбой об оправдании или назначении наказания, которое не будет связано с содержанием под стражей.

Петрийчук в своем последнем слове обратила внимание на то, что по Первому каналу «идут многочисленные документальные фильмы <…>, где слово в слово рассказывают то же самое», что в пьесе «Финист — Ясный сокол» и назвала своим единственным мотивом при создании постановки «показать, какие последствия следуют за таким поведением, как у героинь».

* запрещенная в России террористическая организация