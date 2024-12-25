Апелляционный военный суд на несколько месяцев сократил сроки заключения для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которые в июле 2024 года были приговорены к шести годам колонии по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Срок лишения свободы Беркович сократили до пяти лет и семи месяцев, Петрийчук — до пяти лет и десяти месяцев. Приговор вступил в законную силу. Адвокат Сергей Бадамшин заявил ТАСС, что сторона защиты продолжит обжалование.

В прениях сторон адвокаты настаивали, что приговор по делу должен быть отменен. Защита Петрийчук указывала на то, что суд первой инстанции «не индивидуализировал каждого в отдельности». По их словам, в приговоре отсутствует роль подсудимых во вменяемом им преступлении, а также направленность умысла и мотива.

Адвокаты Беркович считают, что при вынесении приговора не были учтены некоторые экспертизы, а также доказательства по уголовному делу. Беркович также попросила суд об оправдании или вынесении наказания, не связанного с нахождением под стражей.

«Прошу отменить приговор. В случае, если суд не считает возможным принять такое решение, я прошу вынести любое решение, не связанное с содержанием под стражей», — призвала режиссер (цитата по RusNews).

Петрийчук также попросила «прекратить все это» и подчеркнула, что единственный мотив, который она преследовала при создании спектакля «Финист — Ясный Сокол» — «показать, какие последствия следуют за таким поведением, как у героинь».

Суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии общего режима 8 июля. Им зачтут время, проведенное под арестом в СИЗО с мая 2023 года, из расчета день за день. Беркович и Петрийчук не признали свою вину.

По версии следствия, в спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном Беркович по пьесе Петрийчук, содержались признаки оправдания терроризма и идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внес фигуранток дела в перечень террористов и экстремистов.

Постановка основана на реальных историях и уголовных делах россиянок, завербованных радикальными исламистами в интернете и уехавших за ними в Сирию, чтобы выйти замуж. Петрийчук утверждала, что при написании пьесы была уверена, что помогает правоохранителям «предотвратить преступление доступными ей как писателю средствами».

* запрещенная в России террористическая организация