Драматург Светлана Петрийчук, приговоренная вместе с режиссером Евгенией Беркович к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», заявила в последнем слове, что своей пьесой пыталась предотвратить преступление. Полный текст выступления Петрийчук в суде опубликовал ее муж Юрий Шехватов.

Драматург отметила, что чувствует себя «жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве».

«А еще я чувствую себя оскорбленной. Ведь 6 лет назад, когда я писала пьесу, я была уверена, что делаю нечто максимально одобряемое органами правопорядка — помогаю предотвратить преступление доступными мне как писателю средствами», ― говорится в письме Петрийчук.

Она добавила, что ее пьеса написана на русском языке, без использования сложной лексики и спецтерминов.

«Чтобы определить, топит автор за ИГИЛ* или нет, вообще не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом. Достаточно говорить на русском и закончить среднюю школу», — считает драматург.

Она отметила, что, с точки зрения обвинения, «пара сотен профессионалов в области театра», Минкультуры, Союз театральных деятелей, ФСИН, а также «тысячи зрителей» и «пара ученых-лингвистов» оказались «неосведомленными о том, что в тексте есть оправдание терроризма». В заключение Петрийчук выразила пожелание, чтобы здравый смысл, «наконец, победил».

С середины июня заседания суда по делу Петрийчук и Беркович проходили в закрытом режиме по ходатайству обвинения, которое заявило о поступающих в адрес свидетелей угрозах. В связи с этим журналисты не присутствовали на выступлении режиссера и драматурга с последним словом.

Дело Беркович и Петрийчук

Спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Евгенией Беркович по пьесе Светланы Петрийчук, вышел в 2021 году. Он удостоился театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

Постановка основана на материалах уголовных дел против россиянок, которые уехали в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Петрийчук и Беркович арестовали в мае 2023 года. По версии следствия, в спектакле содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства»*. В апреле 2024 года режиссера и драматурга внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В основу обвинения легла «деструктологическая» экспертиза, которая обнаружила в «Финисте Ясном Соколе» «идеологию исламизма и джихадизма», а также «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте назвал эту экспертизу ненаучной.

Позже по делу была проведена новая экспертиза, автор которой ― сотрудница экспертной службы ФСБ, филолог по образованию Светлана Молчанова ― пришла к выводу, что пьеса может сформировать «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности».

В поддержку Беркович и Петричук выступали известные деятели культуры, журналисты и оппозиционные политики. 8 июля 2-й западный окружной военный суд Москвы приговорил каждую из фигуранток дела к шести годам колонии.

Беркович в своем первом обращении после приговора отметила, что за 14 месяцев, пока она находится в СИЗО, происходили «и отмены приговоров, и скощение сроков». Она добавила, что «жизнь не закончилась, тюрьма — не могила, срок — не резина».

* организация признана в России террористической и запрещена