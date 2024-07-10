Режиссер Евгения Беркович написала обращение, в котором прокомментировала решение суда, который 8 июля приговорил ее и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». Заявление опубликовано в телеграм-канале сторонников режиссера «Берконовости».

В первом после приговора обращении Беркович выразила мнение, что новости «бывали и получше».

«Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение», — отметила она.

Беркович поблагодарила своих сторонников, отметив, что без их поддержки «до сегодня не дожила» бы. По словам режиссера, «жизнь не закончилась», «тюрьма — не могила», а «срок — не резина».

«Бороться дальше будем, по принципу «не догоним, хоть согреемся». А там, глядишь, что и выгадаем», — говорится в обращении.

Как отметила Беркович, за 14 месяцев нахождения под стражей происходили «и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше».

Также в обращении режиссера содержится просьба прислать «хороших детективов», «современных романов», в том числе авторства Карморана Страйка, и «что-то легонькое на английском».

«Всех люблю и обнимаю. Всё навсегда, пока не кончится!» — заключила Беркович.

Суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии общего режима 8 июля. Им зачтут время, проведенное под арестом в СИЗО с мая 2023 года, из расчета день за день. Беркович и Петрийчук не признали свою вину. Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, в спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном Беркович по пьесе Петрийчук, содержались признаки оправдания терроризма и идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внес фигуранток дела в перечень террористов и экстремистов.

Постановка «Финист Ясный Сокол» основана на историях россиянок, завербованных в интернете радикальными исламистами и решивших уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил театральную премию «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу выразить позицию по поводу приговора Беркович и Петрийчук заявил, что Кремль не комментирует какие-либо судебные решения. «Не будем делать это и сейчас», — добавил он.

Приговор Беркович и Петрийчук осудило Министерство иностранных дел Франции, назвав соответствующее судебное решение примером «репрессивного характера российского режима». Комментируя заявление французского внешнеполитического ведомства, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Париж не вмешиваться во внутренние дела страны и не оказывать давление на судебную власть.

*запрещенная в России террористическая организация