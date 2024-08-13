Правоохранительные органы провели в квартире в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на попавшие в его распоряжение материалы дела.

По данным агентства, обыски в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) прошли еще в апреле. Следствие посчитало, что в квартире «могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».

Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК было предъявлено ранее совладельцам «Грязинского пищевого комбината» — Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Мосгорсуд в конце июля признал законным продление ареста всем трем фигурантам, они помещены под стражу до 18 сентября.

Михайленко, Ковалевич и Смирнова проходят по уголовному делу бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. О его задержании и аресте по делу о коррупции ФСБ и СК сообщили 26 июля.

В правоохранительных органах говорили, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», при нем была создана система поставки в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости. Следствие считает, что ущерб по делу составил 1,3 млрд рублей.

Сам экс-замминистра обороны вину по делу о коррупции не признал, но выразил готовность сотрудничать со следствием.

На прошлой неделе стало известно, что Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). ТАСС передавал со ссылкой на правоохранительные органы, что дело связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, «Грязинский пищевой комбинат» в материалах дела пока не фигурирует.