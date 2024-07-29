Сумма ущерба в 1,3 млрд рублей фигурирует в уголовном деле о растрате, по которому проходит обвиняемым бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей», — приводит агентство выдержку из материалов дела, которую зачитала судья.

Сторона защиты сочла вменяемую сумму ущерба необоснованной. «Имеются материалы, о том, что Минобороны не приняло часть пайков на общую сумму 7 млн рублей. Деньги эти Грязинский комбинат по этой причине не получил», — сказал один из адвокатов.

В Мосгорсуде 29 июля проходило слушание по жалобе на продление ареста трем фигурантам дела о растрате — совладельцам Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Они помещены под стражу до 18 сентября. По итогам заседания суд отклонил жалобу.

ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании и аресте Булгакова 26 июля. Экс-чиновник обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Он не признал вину, «но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», передает ТАСС со ссылкой на источник.

Аналогичное обвинение в рамках дела предъявлено Михайленко, Ковалевичу и Смирновой, которых арестовали в апреле. Им и бывшему замглавы Минобороны грозит до 10 лет лишения свободы.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники писали, что Булгаков, пользуясь служебным положением, лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината в Липецкой области, получая за это откаты. Как утверждают собеседники агентств, в деле идет речь о поставках в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости. По их словам, в рамках этой системы «мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась».

Как сообщало РИА Новости, по делу о некачественных пайках проводятся допросы сотрудников Минобороны, ГПК и еще трех предприятий ― «КонсервПакЛам» (Михайленко числится его совладельцем), «ГПК-Продтара», и «Бруно».

Булгаков просил суд не отправлять его под арест, а отпустить под залог или домашний арест, пишет ТАСС. Источник агентства рассказал, что сейчас экс-замминистра находится на карантине в московском СИЗО «Лефортово», а затем его переведут в общую камеру. В том же следственном изоляторе помещен под арест еще один бывший заместитель министра обороны — Тимур Иванов, обвиняемый во в получении взяток на сумму свыше 1 млрд рублей.

По данным источника ТАСС, недвижимость, активы и банковские счета Булгакова были арестованы в рамках следствия.

Президент России Владимир Путин в курсе расследования дела Булгакова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.