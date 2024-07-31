Бизнесмен Игорь Котельников, который 8 июля умер в московском СИЗО-4, оказался фигурантом уголовного дела экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова о поставке в армию некачественных сухпайков по завышенным ценам. Об этом пишут ТАСС и «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на материалы дела.

Дело экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова связано с поставкой 9 млн пайков по завышенной цене для Минобороны. Как считает следствие, ущерб составил 1,3 млрд рублей. Сторона защиты сочла указанную сумму ущерба необоснованной.

Согласно материалам дела, Котельникову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере). Бизнесмен был тесно связан с компаниями ООО «Консервпаклам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые фигурируют в уголовном деле экс-замглавы Минобороны, отмечает ТАСС.

Бенефициары этих компаний — совладельцы Грязинского пищевого комбината, интересы которого, по данным следствия, лоббировал Булгаков. Ходатайствуя об аресте Котельникова, следователь указывал, что тот намерен затруднить ход расследования, поскольку лично знаком с руководителями указанных компаний.

Как уточняет «Ъ», из материалов дела следует, что Котельников участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку сухпайков, вместе с Александром Михайленко, Валерием Ковалевичем и Эльвирой Смирновой — учредителями и топ-менеджерами Грязинского пищевого комбината.

Михайленко, Ковалевичу и Смирновой также предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В Мосгорсуде 29 июля рассматривалась апелляция на продление их ареста. Суд по итогам заседания отклонил жалобу, все три фигуранта помещены под стражу до 18 сентября.

Игорь Котельников был задержан в июне и отправлен под стражу. О его смерти в СИЗО сообщил 12 июля телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»*. Он утверждал, что бизнесмен умер «в карцере СИЗО 4 Москвы при очень странных обстоятельствах». В сообщении канала говорилось, что от Котельникова якобы добивались показаний на замминистра обороны Тимура Иванова и для «сговорчивости» отправляли его в карцер, где он и умер.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева говорила RTVI, что бизнесмен, который «на здоровье сильно не жаловался», скончался еще 8 июля. По словам правозащитницы, причиной смерти Котельникова назвали сердечный приступ, но «был ли это сердечный приступ, а не какая-то криминальная смерть, вопрос большой».

О задержании и аресте Дмитрия Булгакова ФСБ и Следственный комитет сообщили 26 июля. Экс-чиновник, который обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), вину не признал, но «заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», передавал ТАСС со ссылкой на источник.

Дмитрий Булгаков в 2008—2022 годах был заместителем главы Минобороны, в 2016 году ему присвоили звание Героя России. По предъявленному обвинению Булгакову и другим фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов