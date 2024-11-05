Если новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп, то он не сможет при помощи одного телефонного звонка договориться с российским лидером Владимиром Путиным об окончании боевых действий на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он напомнил о встрече Путина и Трампа в 2018 году в Хельсинки. По оценке Риттера, снимок, на котором запечатлены политики, свидетельствует о «поверженной» фигуре Трампа возле Путина. По словам экс-разведчика, язык тела республиканца говорит о том, что тот «не может просто поднять трубку и сказать что-то Владимиру Путину».

«Потому что он [Владимир Путин] не станет его слушать. Он — лидер нации, которая добилась столь значительного прогресса на поле боя, что не может позволить кому-то позвонить, чтобы заставить все бросить и отступить», — заявил Риттер.

По его мнению, этот жест был бы нереальным и оскорбительным, поскольку во время своего первого президентства Трамп вводил против России санкции. Как отметил бывший разведчик, заявления республиканца о его возможности закончить украинский конфликт в одно мгновение выглядят смешно.

«Это настолько абсурдно, настолько нелепо и причудливо, словно это скетч из шоу Saturday Night Live. Человек действительно верит, что может сделать этот звонок и из этого что-то получится!», — добавил он.

Также он заявил, что оба кандидата на пост президента США — и Камала Харрис, и Дональд Трамп — ужасны для страны. По его мнению, ни один из них «не заслуживает быть президентом».

5 ноября в США стартовали президентские выборы. Кандидаты на пост нового президента США — представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

Первые избирательные участки открылись в Вермонте в 11:00 по московскому времени. Последние участки в США закроются на Гавайях и Аляске в полночь (7 утра 6 ноября по Москве) и час ночи (9 утра по Москве) соответственно. Кандидатам для победы нужно получить не менее 270 голосов выборщиков, которые проголосуют в середине декабря.

Трамп ранее неоднократно утверждал, что, если бы он все еще занимал должность президента США, конфликта между Россией и Украиной не произошло бы. Если бы вооруженный конфликт и был в ходе его президентства, то Трамп, по его словам, якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов».

В апреле The Washington Post писала, что Трамп заявлял, что мог бы оказать давление на Украину, чтобы она уступила России Крым и Донбасс. По словам одного из собеседников издания, Трамп убежден, что Россия и Украина хотят найти выход из сложившейся ситуации, «сохранив лицо».