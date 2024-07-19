Дилерские холдинги группы компаний «Рольф» проведут оптимизацию деятельности всех юрлиц и дочерних организаций, поскольку в ближайшие дни автомобильный холдинг полностью перейдет в собственность Российской Федерации на основании решения городского суда Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу группы.

«В ситуации турбулентности на автомобильном рынке дилерские холдинги, в том числе и “Рольф”, вынуждены проводить ряд мероприятий по оптимизации расходов по основным направлениям деятельности всех юрлиц и дочерних организаций», — заявили в пресс-службе.

В компании заверили, что планируемые изменения «не затронут уникальную корпоративную культуру, способствующую раскрытию профессиональных качеств сотрудников», и скажутся на обязательствах перед клиентами группы.

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11 июля Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию по иску Генпрокуратуры к компаниям «Рольф» и их бывшему владельцу Сергею Петрову. В результате осталось без изменения решение нижестоящей инстанции — Московского районного суда, который в конце февраля постановил передать в доход государства все акции АО «Рольф».

В собственность Российской Федерации перейдет 100% акций АО «Рольф» и 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф МОТОРС», ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «РОЛЬФ Тех».

Процесс передачи «Рольфа»

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это связано «исключительно с экономической целесообразностью», соблюдением российских законов и «с учетом международной экономической конъюнктуры».

Новым главой компании назначили Алексея Гуляева, который до этого работал в крупном автодилере «Авилон».

В январе генпрокуратура подала в Московский суд Санкт-Петербурга иск к группе компаний (ГК) «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства. В надзорном органе объяснили это тем, что предприниматель, будучи депутатом Госдумы, незаконно занимался бизнесом, а сами компании, по версии надзорного органа, являлись «инструментом» коррупционных правонарушений.

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21 февраля Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства все акции «Рольфа», принадлежащие частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», и все доли в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

Защитник Петрова Алексей Куприянов остался недоволен решением суда и обещал обжаловать его. Сам Петров, который имеет австрийское гражданство, с осени 2019 года объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Власти Австрии отказали России в его экстрадиции.