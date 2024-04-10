Роскомнадзор (РКН) направил сервису по изучению иностранных языков Duolingo требование проверить свой контент на наличие материалов, пропагандирующих ЛГБТ*, и устранить их. Об этом сообщили РИА Новости и РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации изданий, ведомство направило компании письмо с предупреждением «о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения». Также РКН потребовал проверить контент языкового приложения «на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды и устранить нарушения».

В ведомстве сообщили, что пока не получили ответ от Duolingo.

В РКН также напомнили об административной ответственности за нарушение требований законодательства о ЛГБТ*. По статье о пропаганде нетрадиционных отношений (ч. 3, ст. 6.21 КоАП) сервис могут заблокировать и оштрафовать на сумму до 4 млн рублей.

В феврале 2024 года в РКН обратилась Сибирская правозащитная группа «Радетель» с просьбой провести проверку языкового сервиса. Правозащитники утверждали, что родители юных пользователей заметили в приложении фразы с пропагандой нетрадиционных отношений, и пожаловались им. В качестве примера к обращению прилагались скриншоты из Duolingo с вариантами диалогов, где речь шла об однополых браках.

После этого ведомство сообщило о начале проверки языкового сервиса.

Duolingo — это платформа для бесплатного изучения иностранных языков. Число пользователей приложения по всему миру превышает 500 млн человек. Компания базируется в США. Основатели платформы — гватемальский предприниматель Луис фон Ан (также занимался разработкой CAPTCHA) и швейцарский программист Северин Хакер.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди россиян всех возрастов. Запрет касается интернета, СМИ, книг, аудио- и видеопродукции, рекламы и продажи товаров.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Иск об этом подавал Минюст, утверждавший, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В марте 2024 года Росфинмониторинг внес «международное общественное движение ЛГБТ»* и его структурные подразделения в реестр экстремистских и террористических организаций.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России