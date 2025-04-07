Роскомнадзор (РКН) неоднократно требовал от администрации Telegram удалить канал «ВЧК-ОГПУ»* и его материалы из-за публикации недостоверной информации и экстремистских материалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Вопрос о причинах блокировки «ВЧК-ОГПУ»* Роскомнадзор предложил направить администрации мессенджера. В ведомстве добавили, что канал не подавал заявку на регистрацию в реестре РКН. В общей сложности из Telegram по требованию Роскомнадзора удалили более 373 тыc. публикаций и каналов, сообщили в пресс-службе.

Канал «ВЧК-ОГПУ»*, который насчитывал более 1 млн подписчиков, стал недоступен в ночь на 7 апреля. В пресс-службе Telegram заявили, что канал удалили сами владельцы предположительно в результате неавторизованного доступа. В канале, названном резервной страницей «ВЧК-ОГПУ»*, администрацию мессенджера обвинили во лжи.

В июле 2024 года Минюст России внес «ВЧК-ОГПУ»* в реестр иноагентов. Ведомство считает авторами канала Александра Шварева и Алишера Абдуллаева, которые проходят по уголовному делу о клевете на российского бизнесмена Алишера Усманова.

Минюст обосновал внесение «ВЧК-ОГПУ»* в перечень иноагентов тем, что ресурс распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и формировал негативный образ российской армии.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов