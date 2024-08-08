Руководство нескольких компаний из России хотят войти в экономику Сан-Томе и Принсипи (СТП) с целью выращивания и переработки какао-бобов и кофе с последующей поставкой готовой продукции в страну. Об этом «Африканской инициативе» рассказал посол России в Анголе и по совместительству в СТП Владимир Тараров.

«Сегодня имеются российские компании, которые уже проявили интерес к тому, чтобы наладить сотрудничество в торговле и даже в производстве какао-бобов и кофе, включая организацию соответствующих производственных мощностей с участием российского частного капитала на территории островов», — сказал он.

По словам посла, СТП обладает перспективными ресурсами в сфере сельского хозяйства, в то время как правительство нуждается в поставках удобрений из России. Помимо этого, страна также заинтересована в поставках российской пшеницы, однако не обладает мукомольными предприятиями, а также мощностями для переработки этого зерна.

Главным препятствием в текущей ситуации стало отсутствие понятных механизмов сотрудничества по этим вопросам, пояснил Тараров.

«Поэтому мы сейчас рассматриваем варианты сотрудничества с третьими странами, которые этими мощностями располагают, чтобы поставлять на острова готовую муку, произведенную в других африканских государствах из нашего зерна», — добавил он.

Тараров также связал интерес российских компаний к какао-бобам из СТП с изменениями в мировой экономики, которые привели к росту цен.

«Сейчас, когда в мире резко повысились цены на какао-бобы, шоколад, кофе, значение африканских стран, в том числе Сан-Томе и Принсипи, возрастает на российском рынке», — сказал посол.

В апреле стоимость одной тонны кофе сорта робуста на Лондонской бирже выросла на 4,8% до 3838$, что стало рекордным показателем за 16 лет.

В разговоре с RTVI глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что подобные колебания цен на бирже оказывают эффект на потребительский рынок в течение четырех-шести месяцев.

«Если такая цена и такой, скажем так, тренд сохранится на более длительный период, чем шесть месяцев, то очевидно, что компаниям придется покупать уже кофе по новой цене, и это как-то пересчитается в цене готовой продукции», — отметил он.

В феврале стоимость какао-бобов на мировом рынке достигла максимального уровня за 46 лет из-за ограниченной доступности какао из Западной Африки, а также на фоне прогнозируемого дефицита производства.

В ноябре 2023 года сообщалось, что около 350 тысяч кофе и какао на складах Евросоюза оказались под угрозой уничтожения из-за закона, направленного против вырубки лесов. В соответствии с положениями закона, в ЕС был введен запрет на продажу какао, кофе, пальмового масла и каучука из зон вырубки.

В октябре менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко предупредил россиян о возможном снижении требований к качеству кофе на фоне колебаний курса валют.