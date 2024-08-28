Российские операторы связи, так и не дождавшись официального заявления Роскомнадзора по поводу проблем с доступом к YouTube, стали самостоятельно применять в своих сетях решения для ускорения просмотра видео на этом сервисе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Опрошенные изданием юристы пришли к выводу, что в отсутствие запрета и официального распоряжения о блокировке YouTube действия операторов, пытающихся привлечь таким образом новых абонентов, являются совершенно законными.

С 1 августа дневной трафик от кэширующих серверов Google Global Cache к российским абонентам упал примерно до 30% от июльского. Более 135 региональных операторов связи попросили Минцифры и Роскомнадзор выпустить официальные разъяснения по поводу происходящего с доступом к YouTube, но так их и не получили.

Один из собеседников «Ъ» утверждает, что решения, которые позволяют клиентам операторов связи смотреть видео на YouTube с нормальной скоростью, по стране исчисляются десятками.

Газета пишет как минимум о двух объявлениях от операторов фиксированного интернета в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) с обещанием беспроблемного доступа к YouTube. В одном из них говорится, что видеосервис в сетях оператора функционирует без «дополнительных инструментов» в виде VPN, а в другом — что пользовательский трафик идет с российских серверов Google на европейские.

В «Ростелекоме», МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» отказались прокомментировать «Ъ» информацию о применении технологических решений для обхода проблем с YouTube.

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Президент включающей более 200 региональных операторов связи ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко подтвердил, что эти решения в отсутствие официального запрета YouTube и решений о его блокировке являются абсолютно законными — в отличие от гипотетической ситуации, в которой операторы открыли бы пользователям беспрепятственный доступ к запрещенным соцсетям.

Адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина подтвердила, что, поскольку YouTube не входит в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, операторы формально не несут ответственность «за некачественную фильтрацию трафика через ТСПУ» — но могут быть привлечены к административной ответственности за «манипуляции трафиком» вплоть до лишения лицензии.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России уже в конце июля — начале августа снизится на 70%. Роскомнадзор (РКН) назвал в числе оснований для принятия мер в отношении YouTube нарушения законодательства, блокировку аккаунтов россиян, а также неуважение к России и ее гражданам. В первых числах августа многие российские пользователи пожаловались на то, что YouTube у них совсем перестал работать.