Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Вишневое, расположенное к западу от города Селидово, который перешел под контроль российских военных в конце октября. До начала боевых действий на Украине в населенном пункте жили чуть боле 200 человек.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны России.

В ходе наступления российские военные также поразили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены 10 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в Минобороны.

Всего украинская армия потеряла более 500 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа и другое вооружение.

Всего за прошедшую неделю Вооруженные силы России заняли более 12 населенных пунктов в зоне военной операции. В частности, 2 ноября Минобороны отчиталось о взятии поселков Першотравневое Харьковской области и Кураховка в ДНР.

ТАСС передает со ссылкой на источник в силовых структурах, что взятие села Вишневое «приближает окружение» Покровска.

«Мы наблюдаем обвал фронта». Почему российская армия берет город за городом

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала боевых действий на Украине. Ситуацию на фронте он охарактеризовал как сложную и добавил, что на отдельных направлениях идут «активные боевые действия», требующие «постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», добавил он.