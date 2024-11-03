Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Вишневое, расположенное к западу от города Селидово, который перешел под контроль российских военных в конце октября. До начала боевых действий на Украине в населенном пункте жили чуть боле 200 человек.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны России.

В ходе наступления российские военные также поразили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены 10 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в Минобороны.

Всего украинская армия потеряла более 500 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа и другое вооружение.

Всего за прошедшую неделю Вооруженные силы России заняли более 12 населенных пунктов в зоне военной операции. В частности, 2 ноября Минобороны отчиталось о взятии поселков Першотравневое Харьковской области и Кураховка в ДНР.

ТАСС передает со ссылкой на источник в силовых структурах, что взятие села Вишневое «приближает окружение» Покровска.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала боевых действий на Украине. Ситуацию на фронте он охарактеризовал как сложную и добавил, что на отдельных направлениях идут «активные боевые действия», требующие «постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», добавил он.