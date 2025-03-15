Правоохранительные органы рассматривают три версии мотива убийства радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе. Об этом 15 марта заявил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небитов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

По его словам, в числе мотивов убийства 31-летнего Ганула правоохранители рассматривают заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью погибшего, а также убийство в связи с личной неприязнью.

Кроме того, рассматривается версия о «российском следе», добавил Небитов.

«Конечно, рассматриваем и «российский след», потому что знаем, что этот человек был очень известным своей проукраинской позицией», — сказал он.

Глава украинской Нацполиции Иван Выговский накануне заявил, что в ведомстве не исключают версию об убийстве по заказу российских спецслужб из-за антироссийской позиции Ганула, передает «24 канал». Как утверждает телеканал, в 2024 году активисту якобы поступали угрозы от россиян, в частности речь идет о призывах напасть на него за вознаграждение. В связи с этим Ганул обращался в СБУ и просил предоставить ему охрану.

Ганул был застрелен в центре Одессы 14 марта, он погиб на месте. Судя по записям с камер наблюдения, убийца сначала ранил активиста, а потом произвел контрольный выстрел в лежащую на асфальте жертву. Стрелявший скрылся с места преступления, через несколько часов его задержали. У него изъяли оружие и гранату.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что подозреваемый в убийстве Ганула — 46-летний мужчина, который в феврале дезертировал из ВСУ. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором задержанный называет себя Сергеем Шалаевым и утверждает, что ранее имел звание старшего лейтенанта. Правоохранительные органы не называют имени подозреваемого. В отношении него начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве, сообщили в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к расследованию убийства Ганула привлечены десятки следователей, оперативников и криминалистов. Глава государства поручил «привлечь все необходимые силы и средства» для выяснения обстоятельств преступления.

По факту убийства Ганула возбуждено уголовное дело о заказном убийстве (п.11 ч.2 ст. 115 УК Украины). Глава МВД Украины Игорь Клименко взял расследование под личный контроль.

Убийство Ганула связано не с политическими мотивами, а с личными, заявил в разговоре с aif.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«В Одессе он очень многим людям сделал нехорошо. Одесса — это особый город. Ему должно было прилететь, вот оно и прилетело. Убийство не связано с политикой, хотя они пытались все это подтянуть под ФСБ и так далее, но на самом там все банально», — сказал он.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман допустил, что Ганула могли убить его соратники, а возможным мотивом стали деньги.

«Ганула могли убить свои. Люди, не зарабатывающие своим трудом, а сидящие на подачках, всегда друг друга ненавидят <…> Насколько я знаю, довольно многие соучаствовавшие в преступлении 2 мая 2014 года, погибли, причем никто из них не был убит подпольщиками, это расследовали тщательно. Либо драки со своими, либо в других сходных обстоятельствах», — заявил он NEWS.ru.

Чем известен Демьян Ганул

31-летний Ганул — одесский радикальный активист. Он был членом «Правого сектора»* и возглавлял силовой блок ячейки этой организации в Одесской области. После выхода из «Правого сектора»* в 2016 году создал общественную организацию «Уличный фронт», которая среди прочего инициировала снос советских памятников в Одессе и области. В качестве волонтера помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ганул не скрывал участия в событиях 2 мая 2014 года в Одессе. В тот день произошли массовые стычки между сторонниками «евромайдана» и его противниками. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором забаррикадировались активисты «Антимайдана». В результате пожара погибли 42 человека, еще шестеро скончались от огнестрельных ранений. Позже Ганул организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в память о погибших в пожаре активистов «Антимайдана».

В последние годы Ганул критиковал и преследовал украинцев, выступающих в поддержку русского языка и против мобилизации на Украине. В частности, летом 2024 года активист и его сторонники избили фитнес-тренера, который оскорбил украинского военного. После этого избитого мужчину передали сотрудникам военкомата. Сам Ганул сообщил, что тренер «успешно прошел» военно-врачебную медкомиссию и отправился на фронт в третью отдельную штурмовую бригаду.

Среди прочего Ганул срывал концерты российских исполнителей, а также устраивал акции против одесских бизнесменов, политиков и городских властей, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что активист фактически занимался в Одессе рэкетом — искал заведения, к которым можно было придраться, например, уличить персонал в использовании русского языка, чтобы потом «обилечивать» владельцев.

Весной 2023 года Ганула избили неизвестные в военной форме. Как пишет «Страна.ua», на активиста напали бойцы Иностранного легиона ВСУ, обвинившие его в том, что он присвоил себе деньги, собранные на автомобиль. Представители Иностранного легиона назвали Ганула аферистом, ворующим средства, собранные на нужды фронта.

Как отмечает «Коммерсантъ», Ганул был одним из авторов петиции о запрете в украинских школах преподавания русского языка и литературы и отлавливал уклонистов от службы в ВСУ. Сам он не проходил военную службу из-за отсутствия одного глаза.

В 2024 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4 УК) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 УК).