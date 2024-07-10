Гарнизонный военный суд Красноярска приговорил рядового к четырем годам колонии общего режима за жестокое избиение жены. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда, мужчину признали виновным по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2024 года мужчина избил свою жену из-за ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сначала военный ранил женщину ножом, а затем стал бить кулаками и ногами, обутыми в армейские ботинки, по голове и телу.

В конце июня военный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил подполковника, заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны, Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ).

Решением суда Магасумов также был лишен звания Героя России, однако суд сохранил за ним звание подполковника, рассказал защитник военного.

По данным следствия, 11 августа 2023 года в Луганске Магасумов вместе с сослуживцами — капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем — отмечал в одном из местных заведений присвоение ему звания Героя России. Позднее к ним присоединились две девушки. Одна из них попросила разрешения выстрелить из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, а третий выстрел пришелся ей в грудь — девушка скончалась в машине скорой помощи.

В январе 2024 года защита Магасумова рассказала «Коммерсанту», что в ходе расследования была возможность сменить статью обвинения с убийства на причинение смерти по неосторожности. Однако следствие добавило к обвинению статью о хулиганстве из-за конфликта, который возник у Магасумова после происшествия с младшими по званию, которых он вынудил отдать ему автомобиль «Нива».

Сторона обвинения просила приговорить мужчину к десяти годам заключения за убийство и еще к трем годам за хулиганство, а также лишить его воинского звания.