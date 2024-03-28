Российский военный самолет упал в море в районе Севастополя, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, жизни пилота ничего не угрожает: он катапультировался, его подобрали спасатели на расстоянии 200 м от берега. Гражданские объекты не пострадали, подчеркнул губернатор. По какой причине упал самолет, Развожаев не уточнил.

Жители Севастополя опубликовали в соцсетях видео с падающим горящим самолетом. Как сообщает телеграм-канал «Чп/Севастополь», воздушное судно загорелось после того, как была объявлена воздушная тревога.

По данным телеграм-канала «112», речь идет о самолете Су-35, который, по предварительным данным, был сбит. Телеграм-каналы «Военный осведомитель» и Fighterbomber, в свою очередь, утверждают, что это истребитель Су-27.

«Сбит или отказ — разбираются», — пишет Fighterbomber.

По одной из версий, самолет был сбит огнем ПВО во время сработавшей воздушной тревоги, по другой — причиной стала техническая неисправность двигателя, указывает канал.

Проект «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России отмечает, что место падения самолета находится «на весьма большом удалении от линии фронта». Телеграм-канал допустил, что речь может идти о технической неисправности. В то же время «Рыбарь» и военкор Юрий Котенок предположили, что истребитель мог попасть под «дружественный огонь» российской ПВО.

Минобороны России официально не комментировало падение военного самолета в Севастополе, а также утверждения военных блогеров и корреспондентов о причинах инцидента. Украинская сторона также не давала комментариев о произошедшем.