Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения, сообщил «Известиям» посол южноамериканской страны в РФ Сержио Родригес дос Сантос. По словам дипломата, этот вопрос поднимался 25 мая на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в Бразилии.

«Да, это (запуск прямых рейсов в будущем. — Прим. RTVI) возможно. Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем — компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение», — отметил Родригес дос Сантос.

Конкретных решений по этому вопросу и сроков запуска авиасообщения между странами пока нет, отмечает газета. В статье отмечается, что главная сложность заключается в том, чтобы найти авиакомпанию, которая выразит готовность обслуживать такой маршрут.

В 1990-е прямое авиасообщение между Россией и Бразилией закрывалось из-за низкого спроса, напоминают «Известия». В 2011 году прямой рейс несколько месяцев выполняла российская «Трансаэро», но затем свернула его, предположительно, из-за коммерческих трудностей.

За последние годы туристический поток из РФ в Бразилию увеличился с 17 тыс. до 31 тыс. человек. Кроме того, в стране без визы можно находиться до 90 дней, как и почти во всех государствах региона. Как отметил дос Сантос, благодаря этому Бразилия может выступать в качестве отправной точки для поездок по континенту. Сама республика готова стать для российских туристов транзитным хабом, заверил посол.

«Известия» также называют среди трудностей дороговизну билетов, отмечая, что в высокий сезон — с декабря по март, а также во время карнавала — стоимость перелета из Москвы в Бразилию и обратно составляет в среднем от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. Среди прочего в республике не принимают российские карты «Мир», а ограничения против банков затрудняют оплату для туристов.

Сейчас добраться из России в Бразилию можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае или Дохе.

В свою очередь, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил ТАСС, что запускать прямые рейсы из России в Бразилию не планируется. По его словам, пока потребности в этом нет.

«Гарантировать коммерческую загрузку, чтобы выходить на окупаемость рейсов из Москвы до Бразилиа либо еще куда-то, ну, пока, наверное, об этом рано говорить», — сказал он.

Кондратьев также рассказал, что работа по введению безвизового режима для туристических групп между Россией и Индией пока находится на паузе.