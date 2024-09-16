Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «фактом», что Россия в военном отношении непобедима. Об этом казахстанский лидер заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его слова приводит пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

По словам Токаева, дальнейшая эскалация боевых действий на Украине может привести к «непоправимым последствиям для всего человечества». Казахстанский лидер отметил, что в случае эскалации в первую очередь пострадают страны, которые «прямо вовлечены» в российско-украинский конфликт.

Шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен на переговорах в Стамбуле в 2022-м, но возможность для достижения мира по-прежнему существует, убежден Токаенв.

«Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», — отметил он и добавил, что поддержки «заслуживает» мирный план Китая и Бразилии.

В мае 2024 года Китай и Бразилия призвали созвать международную конференцию, которая будет признана и Москвой, и Киевом, — в качестве альтернативы серии саммитов, которую организовывают украинские власти. Представленный двумя странами план не затрагивает основное требование Украины о возвращении ей всех территорий, перешедших под контроль России с 2014 года, и учитывает отказ президентов обоих конфликтующих государств от переговоров друг с другом. В июне глава китайского МИДа Ван И заявил, что план КНР и Бразилии поддержали 26 стран, тогда как 45 государств дали ему «положительную оценку». Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу, сочтя ее «деструктивной». Он назвал план Китая и Бразилии «просто политическим заявлением» и заявил, что он не учитывает позицию Киева. «Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: „Мы поддерживаем эту инициативу“. Мы ж не дураки. Для чего этот театр?» — сказал Зеленский.

Токаев напомнил, что Казахстан имеет с Россией самую длинную делимитированную сухопутную границу в мире, тогда как страны развивают сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. Также он отметил, что в республике «с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре».

«Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве», — заявил Токаев.

Казахстанский президент подчеркнул, что «руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании».

Отношения России и Казахстана

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым упрощается прием в российское гражданство жителей Казахстана. Согласно документу, для казахстанцев был отменен обязательный срок постоянного проживания на территории России до подачи заявления на получение гражданства. В рамках обновленной процедуры граждане Казахстана могут не подтверждать знание истории и законодательства России, при этом им по-прежнему необходимо сдавать экзамен по русскому языку.

В январе 2024 года Токаев говорил о невозможности решения ни одной проблемы в международной политике без участия России.

«Президент России Владимир Путин — человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это очевидно даже с Луны», — сказал казахстанский президент.

Тогда же он отметил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана.