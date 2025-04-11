Москва предложила Вашингтону снять санкции с «Аэрофлота», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает РИА Новости. По его словам, ответа от американской стороны на это предложение «пока не последовало».

«Такое предложение мы сделали еще до упомянутой встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы ее восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели», — сказал он, отвечая на вопрос, повлечет ли восстановление авиасообщения снятие санкций с «Аэрофлота».

По словам главы МИД, возобновление авиасообщения не повлечет, а должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций.

Лавров добавил, что на прошедшей 10 апреля встрече в Стамбуле российские эксперты напомнили американской стороне об этом предложении.

«Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности», — заключил министр.

По итогам первых переговоров делегаций из России и США в Стамбуле, 27 февраля, одним из предложений российской стороны стало возобновление прямого авиасообщения между странам. Представители МИД России заявили, что дискуссии проходили на «экспертном уровне», обсуждались вопросы для устранения препятствий работы посольств.

4 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после поездки в Вашингтон заявил, что между США и Россией обсуждается вопрос восстановления прямого авиасообщения.