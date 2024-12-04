Утром 4 декабря беспилотник якобы мог попытаться нанести удар по казарме полка спецназа в Чечне, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин сказал «Ленте.ру», что, если информация о попытке атаки достоверная, то Россия примет меры.

По данным «Раньше всех. Ну почти», в Грозном примерно в 4:50 утра была якобы совершена попытка удара беспилотником по зданию казармы полка ППСН имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Телеграм-канал уточняет, что пострадавших в результате инцидента нет.

На данный момент официальных заявлений от властей, подтверждающих или опровергающих инцидент, нет.

О звуке взрыва в Грозном также писала Baza. По данным телеграм-канала, взрыв якобы произошел около пяти утра.

«При этом в местном аэропорту ночью был введен план «Ковер», в результате чего был задержан один рейс на Москву. По словам источников, попытка атаки была произведена по одному из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова», — говорится в сообщении.

Полк полиции специального назначения имени Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи Кадырова был образован в 2004 году. 29 июня он отпраздновал свое 20-летие. «Чечня сегодня» писало, что штатная численность подразделения составляет 917 единиц, из них: 892 — сотрудника и 25 человек вольнонаемных. По данным агентства, с момента создания полк провел 5 338 специальных контртеррористических и оперативно-профилактических мероприятий.

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин отметил, что, если информация подтвердится, то Россия примет меры.

«Если это так, то, конечно, целями они ставят военные объекты, аэродромы и так далее. К сожалению, натовцы им такие беспилотники дают. Но мы сейчас работаем над серьезной программой, разрабатываем именно программы РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) по уничтожению этих беспилотников. В Министерстве обороны идут серьезные наработки в этом плане», — сказал Заварзин.

По словам депутата, Россия сбивает большую часть украинских БПЛА, но какие-то все же успевают пролетать границу.

«Надо достигать, конечно, максимум КПД, чтобы сбивать их все. Поэтому я считаю, что в Минобороны будут делать выводы серьезные. И думаю, что там будут приняты решения», — добавил он.

Минобороны России утром в среду сообщило, что с 05:30 до 07:40 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских дронов: шесть — над Ростовской, два — над Курской, один — над территорией Брянской, один — над Рязанской и один — над Калужской областями.

29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале, что в результате атаки дрона загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших, но вечером того же дня выступил с утверждением, что жертвы этой атаки есть среди украинских пленных, содержащихся в том числе на университетской территории.

Кадыров также сообщил, что поручил командирам на передовой не брать в плен украинских военных, а «уничтожать» их. 2 ноября глава Чечни заявил, что отменил приказ не брать в плен солдат ВСУ. По его словам, такое решение он принял по просьбе украинских граждан, которые, как он утверждает, написали ему «более двух тысяч писем».