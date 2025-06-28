Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между Россией и Швецией о ядерных установках и оперативном оповещении о ядерных авариях. Уведомить шведскую сторону о принятом решении глава правительства поручил МИД России.

Соглашение было подписано в январе 1988 года. Согласно документу, Москва и Стокгольм должны обмениваться информацией о ядерных установках и оперативно оповещать друг друга в случае ядерных аварий.

К ядерным авариям стороны отнесли любые происшествия, связанные с:

ядерным реактором независимо от местонахождения;

установками ядерного топливного цикла;

установками по обращению с радиоактивными отходами;

перевозкой и хранением ядерного топлива или радиоактивных отходов;

изготовлением, использованием, хранением, удалением и перевозкой радиоизотопов для сельскохозяйственных, промышленных, медицинских целей и для проведения научных исследований в этих областях;

использованием радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах;

иных ядерных аварий.

Страны договорились в краткие сроки оповещать друг друга о происшествиях, которые могут привести к трансграничному выбросу радиоактивных веществ. Также государства были обязаны оперативно предоставлять дополнительную информацию или консультации стороне, пострадавшей от радиационного воздействия, чтобы минимизировать последствия.

Москва и Стокгольм договорились обмениваться данными о работе своих ядерных объектов минимум раз в год.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Российский лидер отметил, что страна «именно приостанавливает свое участие», а не выходит из договора. В МИД России заявили, что полноценное функционирование ДСНВ было «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине Вашингтона.

В ответ на это решение США с 1 июня 2023-го перестали передавать Москве информацию о местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие ДСНВ. В марте 2025-го Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией и КНР отказ от ядерного оружия. По его словам, было бы здорово, если бы все избавились от такого вооружения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в переговорах о ядерном разоружении нельзя игнорировать ядерные арсеналы европейских стран.