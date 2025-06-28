Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между Россией и Швецией о ядерных установках и оперативном оповещении о ядерных авариях. Уведомить шведскую сторону о принятом решении глава правительства поручил МИД России.
Соглашение было подписано в январе 1988 года. Согласно документу, Москва и Стокгольм должны обмениваться информацией о ядерных установках и оперативно оповещать друг друга в случае ядерных аварий.
К ядерным авариям стороны отнесли любые происшествия, связанные с:
- ядерным реактором независимо от местонахождения;
- установками ядерного топливного цикла;
- установками по обращению с радиоактивными отходами;
- перевозкой и хранением ядерного топлива или радиоактивных отходов;
- изготовлением, использованием, хранением, удалением и перевозкой радиоизотопов для сельскохозяйственных, промышленных, медицинских целей и для проведения научных исследований в этих областях;
- использованием радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах;
- иных ядерных аварий.
Страны договорились в краткие сроки оповещать друг друга о происшествиях, которые могут привести к трансграничному выбросу радиоактивных веществ. Также государства были обязаны оперативно предоставлять дополнительную информацию или консультации стороне, пострадавшей от радиационного воздействия, чтобы минимизировать последствия.
Москва и Стокгольм договорились обмениваться данными о работе своих ядерных объектов минимум раз в год.
В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Российский лидер отметил, что страна «именно приостанавливает свое участие», а не выходит из договора. В МИД России заявили, что полноценное функционирование ДСНВ было «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине Вашингтона.
В ответ на это решение США с 1 июня 2023-го перестали передавать Москве информацию о местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие ДСНВ. В марте 2025-го Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией и КНР отказ от ядерного оружия. По его словам, было бы здорово, если бы все избавились от такого вооружения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в переговорах о ядерном разоружении нельзя игнорировать ядерные арсеналы европейских стран.
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Договор ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а также число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщика — до 700. В 2021 году договор был продлен еще на пять лет. ДСНВ позволяет Москве и Вашингтону инспектировать базы ракет, подводных лодок и авиации друг друга. Такие инспекции были прерваны в 2020 году из-за пандемии и с тех пор не возобновлялись.