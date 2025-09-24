Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, позволяющий защитить от произвольных списаний за цифровые подписки, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 404 депутата.

Депутат Госдумы Андрей Кузнецов объяснил RTVI, что с проблемой подобных списаний сталкивается большинство россиян.

«Оформляют подписку и потом с этой подпиской происходят разные неприятные вещи, например, увеличивается плата за подписку, и без уведомления гражданина эти деньги списываются. Он смотрит: должны были 100 рублей списать, а с него списали 300. И вот начинается это бегание, перетягивание канатов, что вы правы, вы неправы и так далее. И это носит массовый характер сегодня. Другая ситуация, когда человек уже все вроде отказался от всех подписок, уже удалил карты, а с него продолжают взимать плату — то же самое. Законопроектом будет запрещено списывать средства с таких карт», — рассказал Кузнецов.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами и принят в первом чтении в 2024 году, но был буквально переписан ко второму чтению в 2025 году. Изначально предполагалась, что договор об онлайн-подписках будет обязательно включать в себя информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, а также порядке отказа от услуг при этом сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

В итоге принятый закон запрещает использовать для получения периодических платежей реквизиты, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним.

Особо прописано, что онлайн-сервисы обязаны обеспечить прием отказа потребителя от использования при расчетах ранее предоставленных реквизитов счета или банковской карточки.