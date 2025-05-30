Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети «ВКонтакте» песен рэперов Oxxxymiron* (Мирона Федорова*) и Славы КПСС (Вячеслава Машнова). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что мужчина разместил в музыкальном разделе «ВКонтакте» трек «Колумбайн»** Замая и Славы КПСС, а также трек Оксимирона* «Последний звонок». Композиции включены в федеральный список экстремистских материалов, в тексте песен речь идет о нападении учащихся на школы.

Мужчина признал свою вину по обоим протоколам и объяснил публикацию треков во «ВКонтакте» тем, что они ему понравились. По словам пользователя, он не знал, что композиции внесены в список экстремистских материалов.

Суд назначил штрафы в размере 1 тыс. рублей за каждое правонарушение. Заседания прошли за один день, отмечает РИА Новости.

29 мая стало известно, что Приморский суд Санкт-Петербурга запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне «Кооператив «Лебединое озеро»» рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*). По утверждению экспертов, в ней могут содержаться «признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям», а также высказывания, «пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя».

В марте композиция «Кооператив «Лебединое озеро» вместе с тремя другими песнями Noize MC* перестала быть доступной для воспроизведения в сервисе «Яндекс. Музыка». В пресс-службе Роскомнадзора заявили RTVI, что такое решение было принято в связи с «распространением недостоверной общественно значимой информации».

В 2024 году «Яндекс. Музыка» также заблокировала по требованию Роскомнадзора песню Noize MC* и Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) «Чайлдфри». В ведомстве объяснили RTVI требование о блокировке наличием суицидального содержания в тексте композиции.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** движение признано террористической организацией, запрещено на территории России