Приморский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Трек запрещен по ссылке на YouTube и на сайте noizemc.com», — написала она в своем телеграм-канале.

Из заключения эксперта в материалах дела следует, что в песне могут содержаться «признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям», а также высказывания, «пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя».

«Музыкальная композиция «Кооператив «Лебединое озеро» <…> наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей», — привела Лебедева обоснование специалиста.

Тот же эксперт ранее указывал, что песня направлена на формирование «негативного отношения» к «президенту РФ и его сторонникам», а также что в ней содержатся унизительные и оскорбительные характеристики, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ».

В марте композиция «Кооператив „Лебединое озеро“» вместе с тремя другими песнями Noize MC* перестала быть доступной для воспроизведения в сервисе «Яндекс.Музыка». В Роскомнадзоре заявили RTVI, что такое решение было принято в связи с «распространением недостоверной общественно значимой информации».

В 2024 году сервис «Яндекс.Музыка» заблокировал песню Noize MC* и Монеточки* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) «Чайлдфри». В РКН требование о блокировке композиции объяснили наличием в ней суицидального контента.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов