Жителя города Волжский Волгоградской области оштрафовали на 1 тыс. рублей по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). В объединенной пресс-службе судов региона объяснили, что причиной стал размещенный в соцсети пост с изображением ЛГБТ*-флага.

По версии суда, мужчина «разместил и хранил» символику экстремистского движения «в целях массового распространения». Свою вину он признал и заявил, что опубликовал флаг ЛГБТ* «по глупости».

В пресс-службе судов подчеркнули, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Это первый известный случай, когда россиянина оштрафовали за размещение ЛГБТ*-флага в социальных сетях, отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ранее суд в Нижнем Новгороде на пять суток арестовал местную жительницу по протоколу о «публичной демонстрации символики экстремистской организации» из-за сережек в цветах радуги, в которых она сидела в кафе.

Адвокат девушки назвал такое решение «неожиданным». По его словам, суд не смог определить, какой именно символ имел отношение к ЛГБТ* и какие признаки символики экстремистской организации он имел. Сторона защиты планирует обжаловать приговор.

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны в ноябре 2023 года. Иск с таким требованием подавал Минюст, указав, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России