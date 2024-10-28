Зависящие от экспорта европейские компании — в частности, автопромышленники и производители предметов роскоши, — несут ущерб в преддверии ноябрьских выборов президента США из-за «эффекта Трампа», пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Они считают весьма вероятным, что в случае прихода к власти кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп исполнит свою угрозу и введет новые торговые пошлины, пишет Financial Times (FT). На фоне этих опасений составленная Barclays корзина из акций 28 европейских компаний, в перспективе подверженных рискам из-за импортных тарифов США, с конца сентября потеряла 7% стоимости.

Корзина, в которую входят Diageo, LVMH и Volkswagen, в 2024 году упала на 2% по сравнению с ростом на 8% для более широкого европейского фондового рынка. Снижение показателей показывает, что обещание Трампа начать торговую войну в случае его победы на выборах оказывает дополнительное давление на отрасли, которые и без того испытывают трудности из-за вялой внутренней экономики и замедления спроса на ключевых рынках в Китае.

«Эти секторы сталкиваются с тройным ударом: эффектом Трампа, стагнацией роста в ЕС и замедлением экономики Китая», — поясняет главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини.

Многие аналитики ожидают, что программа Трампа по сокращению налогов подстегнет фондовый рынок США, поэтому любой ущерб, нанесенный европейским экспортерам, грозит усилить неравенство между ними и американскими компаниями.

Трамп объявил, что введет высокие пошлины на импортные товары, установив тарифы на уровне 20% для Европы и 60% для Китая. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил его, что такая таможенная политика поставит под угрозу глобальный рост экономики.

Глава отдела стратегии европейских акций в Barclays Эммануэль Кау заявил, что рынки движимы растущей вероятностью победы республиканцев, которые в таком случае займут Белый дом и обе палаты Конгресса. Криптовалютная биржа Polymarket оценивает шансы Трампа на победу на президентских выборах в 62% по сравнению с 48% месяц назад.

Возобновление так называемых «транзитных сделок» также способствовало росту доллара в последние недели и подстегнуло распродажу на рынке казначейских облигаций США, поскольку тарифная политика Трампа, как ожидается, приведет к росту инфляции и процентных ставок.

Однако некоторые аналитики считают, что мрачные настроения вокруг европейских рынков преувеличены. Глобальный рыночный стратег JPMorgan Asset Management Хью Гимбер заявил, что европейские рынки торгуются с 40-процентным дисконтом по отношению к американским, что частично отражает угрозу возобновления торговых войн. Управляющий портфелем акций в Janus Henderson Марк Шарц заявил, что ожидает более масштабного роста акций после победы республиканцев, и это также пойдет на пользу европейским акциям.

Трамп пытался манипулировать ввозными пошлинами для поддержки американской экономики еще в период своего предыдущего пребывания на президентском посту. В частности, он повышал пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, Мексики и Канады, а также на китайские товары — в том числе дополнительные сборы, исходя из общей стоимости ввозимой продукции.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, в них примут участие представляющий Республиканскую партию экс-глава государства Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис, выбранная демократами кандидатом взамен президента Джо Байдена. Трамп уже объявил, что в случае поражения не станет больше претендовать на Овальный кабинет.