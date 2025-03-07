Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения санкций, рассказал глава организации Александр Шохин. Встреча состоялась около двух недель назад.

По словам Шохина, глава американской Торговой палаты Роберт Эйджи предложил подготовить «белую книгу» с предложениями по приоритетным направлениям для снятия ограничений. Среди них — гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов.

«Это то, что связано с безопасностью граждан. И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. В равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений», — пояснил Шохин (цитата по ТАСС).

Глава РСПП назвал инициативу с «белой книгой» «труднореализуемой». Вместе с тем он отметил, что российская сторона поддержала некоторые из выдвинутых Эйджи приоритетов и выступит «всеми руками «за»», если эта идея «будет обозначена как тема обсуждения».

«Белая книга» — официальный документ, который правительственные органы или международные организации используют для разъяснения своей позиции. В частности, этот термин применяют в США, Великобритании, Ирландии и других англоговорящих странах. Белая книга Торговой палаты США может в том числе включать анализ текущей ситуации в экономике, торговле или законодательстве, рекомендации и предложения для властей по улучшению делового климата, оценку рисков и вызовов для бизнеса, статистические данные и обоснования своих позиций.

«В частности, мы считали, что экологические проекты надо тоже исключать из санкций. Например, чистое оборудование для энергетики, для работы на шельфе, в Арктике и так далее», — добавил Шохин.

Также он указал на ограничения в фармацевтической отрасли, мешающие инвестированию в развитие российских компаний.

«Вообще говоря [президент США Дональд], Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с [президентом России Владимиром] Путиным встретится, поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться», — сказал глава РСПП.

В конце февраля президент США Дональд Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России, объявленный указом 13 660. Речь идет об ограничениях, которые американская сторона вводила в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.

Американский лидер заявил, что эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года». По словам республиканца, «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».

Тогда же он отмечал, что пока вопроса о снятии антироссийских санкций на повестке не стоит, поскольку сначала надо урегулировать конфликт на Украине.

3 марта Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. По словам собеседников агентства, Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список ограничений, которые могут быть ослаблены в ходе переговорного процесса с Москвой.

Президент России Владимир Путин называл санкции «незаконными и вредными для мировой торговли, для экономики». По его словам, они наносят ущерб как России, так и тем, «кто эти санкции вводит».